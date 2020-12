Bourse Zurich: dans le rouge pour la première séance du dernier mois de l'année

Zurich (awp) - La Bourse suisse a encore perdu un peu de terrain mardi, poursuivant sur la lancée négative de la veille et entamant le mois de décembre du mauvais pied. Le SMI, qui avait plongé en début de séance, a ensuite remonté la pente et s'est mis à évoluer en dents de scie un peu au-dessus de l'équilibre en matinée, avant de reperdre son élan jusqu'en milieu d'après-midi, pour remonter un peu dans le sillage de l'ouverture positive à Wall Street.

A New York en effet, les indices montaient nettement en matinée entamant eux le mois de décembre du bon pied, après un mois de novembre record, le meilleur depuis 1987.

"Aujourd'hui, c'est le premier jour de décembre. C'est important car la première séance d'un nouveau mois a souvent une tendance positive parce que de l'argent frais arrive sur le marché", a indiqué Patrick O'Hare de Briefing. "Ce premier jour de décembre semble bien parti pour accueillir de nouveaux flux, en tout cas en début de séance", a-t-il souligné.

Le SMI a terminé en repli de 0,26% à 10'449,21 points, avec un plus bas à 10'421,10 et un plus haut à 10'495,18. Le SLI a cédé 0,09% à 1650,25 points et le SPI 0,19% à 12'978,66 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 15 ont reculé, 14 avancé et Swisscom a fini stable.

Les plus gros perdants sont Lonza (-2,9%), Kühne+Nagel (-2,0%) et le bon Schindler (-1,7%).

Dans le cadre de sa journée des investisseurs, Adecco (-0,1%) a présenté sa nouvelle feuille de route à moyen terme. La marge brute opérationnelle (Ebita) doit s'inscrire dans un couloir de 3,0 à 6,0%, contre 2,5% à 5,0% sur la période 2017-2020.

A l'autre bout du tableau, Temenos (+3,6%) précède Swiss Life (+2,4%) et LafargeHolcim (+1,4%) sur le podium.

La volatile AMS (+1,2%) a terminé proche du podium après que l'organe de surveillance d'Osram a décidé de réorganiser la direction du spécialiste allemand de l'éclairage, acquis plus tôt cette année par le fabricant de capteurs autrichien. Plusieurs modifications de l'équipe exécutive sont à l'ordre du jour avec notamment le départ du directeur général Olaf Berlien, qui quittera ses fonctions l'année prochaine.

Les financières ont fait bonne figure. En plus de Swiss Life, on trouve Zurich (+1,2%) et Swiss Re (+1,3%) aux avant-postes, ainsi que les bancaires Credit Suisse (+1,4%), Julius Bär (+1,0%) et UBS (+0,9%).

Credit Suisse propose à ses actionnaires la candidature d'António Horta-Osório, patron de la banque Lloyds, en tant que nouveau président. L'élection aura lieu lors de l'assemblée générale du 30 avril 2021. La banque risque par ailleurs de devoir payer 680 millions de dollars dans l'affaire des RMBS aux Etats-Unis.

Dans le camp des poids lourds, Roche (+0,2%) a gagné du terrain, alors que Nestlé (-0,7%) et Novartis (-1,1%) en ont pesé sur l'indice.

Roche a décroché une homologation d'urgence de l'Autorité sanitaire américaine (FDA) pour son test sérologique du Covid-19, déjà disponible en Europe.

Sur le marché élargi, Aryzta (+2,1%) a vu ses ventes reculer au premier trimestre 2020/21, tout en faisant un peu mieux qu'attendu par les analystes. Le boulanger industriel compte en outre encaisser 600 à 800 millions d'euros grâce à des cessions envisagées dans les six à neuf prochains mois afin de réduire sa dette.

Wisekey (+2,2) veut racheter Arago, entreprise allemande active dans l'intelligence artificielle, en la finançant notamment par ses propres actions. L'entreprise prévoit l'émission d'un maximum de 12,3 millions de titres à cette fin.

Galenica (stable) remanie et complète sa direction générale. A compter du 1er janvier prochain, les actuelles divisions du grossiste bernois en médicaments et exploitant de pharmacies, à savoir Détail, Produits & Marques et Services disparaîtront. Elles laisseront place aux unités de service Pharmacies, Soins de santé, Produits et marketing, Commerce de gros et logistique ainsi qu'Informatique et services numériques.

SIG Combibloc (-4,8%) était sous pression après que la société de capital-investissement Onex a décidé de vendre sa participation restante de 10,1%. Après la finalisation de l'opération, prévue jeudi, Onex se sera entièrement désengagée du capital du fabricant d'emballages pour les boissons.

Swiss Steel (-3,5%) va procéder à une augmentation de capital, dont l'entreprise espère récolter un produit brut de 200 millions d'euros. L'objectif est de "renforcer le capital existant et d'améliorer ses conditions actuelles de financement et de crédit".

rp/lk