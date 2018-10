Bourse Zurich: dans le sillage de Wall Street, Givaudan sous les projecteurs

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note peu changée mardi. En fort recul une bonne partie de la séance, le SMI s'est redressé puis s'est mis à évoluer à l'instar du Dow Jones après l'ouverture du marché à New York. Givaudan a lancé la saison des résultats trimestriels avec la publication de chiffres sur neuf mois.

A New York, Wall Street, cherchait une direction en matinée, le Dow Jones cédant un peu de terrain. "Les marchés mondiaux continuent à se focaliser sur les fortes tensions des marchés obligataires qui sont source d'inquiétude", ont commenté les analystes de Charles Schwab. Les taux américains se détendaient toutefois légèrement peu après l'ouverture, celui à 10 ans évoluant à 3,215% et celui à 30 ans à 3,389%.

Les courtiers se positionnaient également à quelques jours du début de la saison des résultats d'entreprises du troisième trimestre, dont le top départ sera donné vendredi avec les grandes banques. "Nous avons clairement l'impression que la fête est derrière nous et que l'orchestre est en train de plier bagage et de rentrer à la maison", ont expliqué les analystes de DataTrek. Après des progressions exceptionnelles de 24,8% et 25% au premier et au deuxième trimestre, la croissance des bénéfices des entreprises est attendue à 19,2% au troisième trimestre, ont-ils ajouté.

Le SMI a terminé stable à 8963,73 points, avec un plus bas à 8888,97 et un plus haut à 8970,35. Le SLI a cédé 0,05% à 1439,18 points et le SPI grignoté 0,02% à 10'594,67 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 14 ont reculé et 16 avancé.

Vifor (-1,9%) a terminé lanterne rouge, suivi par Sika (-1,5%) et Givaudan (-1,4%). Le spécialistes des arômes et parfums a publié une solide performance lors des neufs premiers mois de l'année, dépassant les prévisions des analystes. Certains d'entre eux craignent toutefois que le quatrième trimestre ne soit plus difficile.

Le podium du jour se compose d'AMS (+2,2%), Kühne+Nagel (+1,9%) et Dufry (+1,8%). La Banque royale du Canada a relevé sa recommandation pour Kühne+Nagel à "outperform", mettant notamment l'accent sur la valorisation modérée et le rendement attractif du dividende.

Mario Greco, le patron de Zurich (+1,5%) a exclu dans une interview le lancement d'un programme de rachat d'actions. Il a réaffirmé que l'assureur est sur la voie pour atteindre ses objectifs financiers.

Parmi les poids lourds, Roche (-0,2%) a annoncé la publication de nouvelles données dans le cadre du prochain Congrès annuel de la Société européenne d'oncologie. Nestlé (+0,1%) et Novartis (+0,02%) ont fini dans le vert. Nestlé a vendu une usine spécialisée dans les produits laitiers réfrigérés en Malaisie, afin de concentrer ses activités sur un seul site. Le produit de la vente s'élève 37 millions de francs suisses.

Clariant (-0,7%) devrait débourser entre un et deux milliards de francs suisses pour obtenir la majorité dans la coentreprise avec son principal actionnaire, le saoudien Sabic. Le directeur général Hariolf Kottmann entend financer l'opération par la vente d'unités d'affaires en manque de dynamisme.

Adecco (-1,1%) a souffert de données décevantes sur le marché de l'emploi en France, son plus important marché. La Banque royale du Canada a abaissé l'objectif de cours et confirmé "outperform". L'analyste estime notamment que les efforts consentis par le géant du travail temporaire devraient commencer à porter leurs fruits dès l'année prochaine.

La banque canadienne a aussi publié une étude sur les deux grandes banques. Elle a abaissé l'objectif de cours d'UBS et de Credit Suisse (chacune -0,2%) confirmant à chaque fois respectivement "sector perform" et "outperform". Julius Bär a perdu 0,9%.

Sonova (-0,8%) avait chuté de 9% la veille. Le fabricant d'électronique Bose a obtenu aux Etats-Unis une homologation pour un appareil auditif et certains analystes envisagent des conséquences pour Sonova. La nouvelle n'est pas surprenante en soi, mais le marché avait occulté cette possibilité jusqu'ici, a fait remarquer un observateur.

Sur le marché élargi, la Banque cantonale de Bâle (-0,5%) a terminé avec succès la reprise complète de sa filiale Banque Cler. Au terme de l'offre, l'établissement bâlois détenait 98,71% du capital-actions de l'ex-Banque Coop, selon l'annonce définitive du résultat final.

rp/lk