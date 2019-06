Bourse Zurich: dans le vert en attendant le G20

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive jeudi. Après s'être approché à une dizaine de points de la barre des 9900 points en matinée, le SMI a glissé dans le rouge vers midi, avant de se reprendre et repartir à la hausse pour finir légèrement dans le vert.

A New York, les principaux indices de Wall Street évoluaient en ordre dispersé dans la matinée. La confirmation de la croissance de 3,1% du PIB américain au 1er trimestre ne soulevait pas de vague. Les investisseurs restaient attentistes vant la rencontre entre le président Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping, samedi en marge du sommet du G20.

L'attentisme est de rigueur mais "les marchés mondiaux parient tout de même sur un accord du même type que celui qui a été trouvé en Argentine", lors du précédent G20, où les deux dirigeants avaient trouvé certains points de convergence, sans toutefois réussir à s'entendre sur tous les sujets, a affirmé Chris Low de FTN Financial.

Le SMI a terminé sur un gain de 0,22% à 9859,76 points, avec un plus haut à 9889,97 et un plus bas à 9822,74 points. Le SLI a gagné 0,32% à 1511,57 points et le SPI 0,28% à 11'914,67 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 18 ont gagné du terrain, 11 en ont perdu, et Partners Group a fait du surplace.

Le podium du jour se compose des actions au porteur AMS (+9,9%) et Swatch (+2,3%) et de la nominative Credit Suisse (+2,2%).

AMS a annoncé la conclusion d'un partenariat avec le pionnier chinois de l'intelligence artificielle MEGVII. La collaboration porte sur la commercialisation de solutions de reconnaissance faciale 3D pour des produits électroniques de grande consommation et pour l'industrie.

UBS (+1,3%) a manqué de peu la médaille en chocolat, a quelques encablures devant Julius Bär (+0,8%).

A l'instar de son concurrent Swatch, Richemont (+1,1%) a eu les faveurs des investisseurs. Les espoirs de règlement du conflit commercial sino-américain sont passés par là.

Dans le camp des poids lourds, Nestlé (+0,5%) et Novartis (+0,2%) ont gagné un peu de terrain, alors que Roche (-0,4%) en a perdu.

La capitalisation boursière de ReAssure, filiale britannique de Swiss Re (-0,6%%), dépassera les 3 milliards de francs suisses suisses après sa cotation à Londres en juillet.

Selon des courtiers, la lanterne rouge du jour, Givaudan (-2,5%) aurait souffert d'un avertissement sur résultat d'un concurrent, le danois Chr.Hansen.

Sur le marché élargi, le fabricant de composants électroniques Carlo Gavazzi (+3,9%) a enregistré une progression tous azimuts de ses résultats annuels. Le dividende est maintenu à 12 francs suisses par titre.

APG/SGA (+7,0%) a décroché un contrat exclusif auprès de Flughafen Zürich (+0,1%) pour l'intégralité des surfaces publicitaires à compter du 1er janvier prochain. Par ailleurs, HSBC a relevé l'objectif de cours de Flughafen Zürich et confirmé "hold".

Implenia (+2,5%) qui développe et réalise le projet immobilier "KIM inno-living" à Winterthour, en cède la propriété à l'assureur Swiss Life (-0,2%). Le volume d'investissement est devisé à 140 millions de francs suisses.

Dormakaba (+1,3%) a annoncé l'acquisition de l'américain Alvarado, spécialisé dans les bureaux, les commerces, ainsi que les équipements sportifs, de loisir et publics. Les détails financiers ne sont pas connus.

SIX a approuvé la décotation du logisticien Ceva (+1,5%), pour une date encore indéterminée.

Le constructeur ferroviaire Stadler Rail (+1,2%) va livrer huit tramways Variobahn supplémentaires à Bogestra, portant le total des trains Stadler exploités par la société allemande à 107 unités.

Les actions du laboratoire milanais Newron (+1,6%), coté à la Bourse suisse, pourront à l'avenir aussi être échangées sur le marché primaire de la Bourse de Düsseldorf.

Bâloise a terminé à l'équilibre. L'assureur a annoncé son entrée au capital de la jeune pousse Brainalyzed.

Valora redressait légèrement la barre (-1,6%) après que sa dégradation à "sell" par Baader Helvea. L'analyste a baissé ses prévisions d'Ebit pour 2019 et 2020, en raison de la hausse notamment des loyers de magasins.

rp/buc