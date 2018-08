Bourse Zurich: dans le vert en fin de la matinée, Aryzta s'écroule

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait sur une note légèrement positive en fin de matinée. La saison des résultats a repris gentiment avec les données de quelques entreprises du marché élargi. Au niveau des blue chips, il faudra attendre mercredi pour les chiffres de Vifor Pharma et jeudi pour ceux de Zurich et Adecco. Aryzta était fortement sous pression.

Ailleurs en Europe, "beaucoup d'investisseurs font preuve de retenue en période estivale", a estimé un analyste d'AxiTrader. "S'ajoute à cela le conflit commercial, qui pèse sur les marchés depuis des mois."

En effet, le conflit sino-américain s'est à nouveau renforcé: la semaine dernière, la Chine a brandi de nouvelles menaces de représailles commerciales à l'encontre de Washington après la menace de Donald Trump de relever de 10% à 25% les droits de douanes sur 200 milliards d'importations en provenance de Chine. Durant le weekend, le président américain a affirmé que les Etats-Unis sont en train de gagner la guerre commerciale avec la Chine, dont l'économie faiblit, selon lui.

Vers 10h45, le SMI gagnait 0,18% à 9174,22 points, avec un plus haut à 9182,51 et un plus bas à 9141,23. Le SLI prenait 0,12% à 1499,98 points et le SPI 0,25% à 10'918,71 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 17 montaient, 12 reculaient de le bon Schindler était inchangé.

Le podium se composait de Dufry (+3,1%, ABB (+2,0%) et Vifor (+1,0%, chiffres mercredi).

A l'inverse, les trois plus gros perdants étaient Aryzta (-17,6%), Kühne+Nagel (-0,9%) et Sika (-0,8%).

Les investisseurs craignent que le boulanger industriel ne soit obligé de procéder à une augmentation de capital en raison de l'augmentation des prix des matières premières et de sa participation dans Picard dont il n'arrive pas à se débarrasser alors qu'il prévoyait de la céder fin juillet pour au moins 450 millions d'euros.

Aux bancaires, Credit Suisse (-0,7%) cédait du terrain. Barclays a réduit l'objectif de cours et confirmé "underweight". L'analyste estime notamment que les attentes de consensus pour l'évolution des bénéfices, en particulier dans la banque d'investissement, sont trop élevées et la gestion de fortune devrait croître moins fortement qu'attendu. UBS abandonnait 0,2% et Julius Bär gagnait 0,4%.

Aux assurances, Vontobel a abaissé l'objectif de cours de Swiss Re (-0,4%) mais a confirmé "buy". Les nouvelles estimations reflètent la faible évolution des marchés financiers au 1er semestre. L'action reste attractive en particulier grâce à un rendement de dividende d'environ 6%.

DZ Bank a aussi abaissé l'objectif de cours et confirmé "buy". Les résultats semestriels ont été plutôt décevants, selon l'analyste qui note toutefois que la combinaison des dividendes et des rachats d'actions offrent un retour total attractif.

Zurich (+0,03%) était juste dans le vert avant ses chiffres jeudi. Adecco (-0,2%) publie aussi ses chiffres jeudi.

Dans le camp des poids lourds, Baader Helvea a abaissé l'objectif de cours de Novartis (+0,4%) mais confirmé "buy". L'analyste a fortement réduit sa prévision de chiffre d'affaires maximum pour le Kisqali, à 1,3 milliard de dollars, contre 7 milliards précédemment. Il a toutefois relevé que la restructuration en cours du groupe paie. L'étude Paragon-HG avec Entresto pourrait aussi receler une bonne surprise.

Roche prenait 0,2% et Nestlé 0,4%.

Après les chiffres semestriels de Lonza (+0,4%), UBS a relevé l'objectif de cours et confirmé "buy". Les résultats sont une nouvelle preuve de la croissance à long terme sur les marchés finaux du groupe, a commenté l'analyste.

Sur le marché élargi, Belimo (+8,6%) a enregistré au premier semestre des résultats globalement en hausse et supérieurs aux attentes du marché. La direction s'est néanmoins déclarée prudente pour la suite de l'exercice.

La Banque cantonale de Glaris (+6,0%) a progressé fortement dans son coeur de métier, les crédits, lors des six premiers mois de l'année. Malgré une augmentation des charges, l'établissement a amélioré sa rentabilité et la profitabilité.

Ceva Logistics (+2,5%) a finalisé son refinancement à hauteur de 1,4 milliard de dollars. Avec cette opération, la société affirme avoir refinancé la quasi-totalité de sa dette.

rp/jh