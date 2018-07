Bourse Zurich: dans le vert en fin de matinée, LafargeHolcim en focus

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait sur une note positive vendredi vers la fin de la matinée. Le marché poursuivait sur sa lancée des séances précédentes et le SMI restait bien accroché au-dessus des 9100 points. La saison des résultats continue à un rythme toujours soutenu. Seul "blue chip" à avoir publié ses résultats semestriels, LafargeHolcim a été accompagné par plusieurs entreprises du marché élargi.

"Du point de vue macroéconomique, l'attention des investisseurs se portera essentiellement sur la publication du PIB au deuxième trimestre pour les États-Unis", alors que "la saison des résultats se poursuit", a estimé Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque. On attend aussi le climat de consommation en juin compilé par l'Uni Michigan.

En France, le trou d'air de début d'année s'est poursuivi au deuxième trimestre pour la croissance, avec une hausse du produit intérieur brut (PIB) de seulement 0,2% par rapport au trimestre précédent. La consommation des ménages a stagné en juin alors que les mises en chantier de logements neufs ont baissé de 4,3% au 2e trimestre.

Vers 10h45, le SMI gagnait 0,16% à 9154,35 points, avec un plus haut à 9165,83 points et un plus bas à 9142,19 points. Le SLI prenait 0,23% à 1500,78 points et le SPI 0,16% à 10'898,08 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 17 montaient, 12 reculaient et Clariant était stable.

Le trio de tête se composait de LafargeHolcim (+3,0%), Aryzta (+2,1%) et UBS (+1,3%).

Le géant des matériaux de construction a vu ses recettes progresser sur les six premiers mois, mais son bénéfice net a nettement reculé, pénalisé par les coûts de restructuration en cours. L'Ebitda ajusté de ces coûts et les recettes se sont révélés supérieurs au consensus AWP. "Nous croyons que LafargeHolcim est sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs annuels", a commenté Bernstein.

Au lendemain des chiffres de Nestlé (+0,1%), cinq analystes ont relevé l'objectif de cours avec recommandations entre "neutral" et "buy". UBS estime par exemple que le groupe est sur la voie pour réaliser ses plans. L'analyste souligne cependant que la croissance actuelle est encore loin de l'objectif pour 2020.

Pour Roche (+0,1%), cinq analystes ont relevé l'objectif de cours avec des recommandations évoluant entre "reduce" et "buy". L'un d'entre eux a relevé qu'il y a encore beaucoup à faire pour Roche car on n'est qu'au début des pertes de chiffre d'affaires liées aux biosimilaires. Un autre a souligné la solide évolution des ventes de Perjeta et Ocrevus.

Le troisième poids lourd, Novartis (-0,6%) pesait sur l'indice.

Aux bancaires, Royal Bank of Scotland a relevé l'objectif de cours d'UBS (+1,3%) et confirmé "sector perform". Les recettes dans l'Investment Banking ont dépassé les attentes, a relevé l'analyste. Credit Suisse gagnait 1,2% et Julius Bär était juste dans le vert (+0,04%).

Les plus gros perdants étaient Sonova (-1,3%), Partners Group (-1,0%) et Swatch (-0,9%).

Sur le marché élargi, Vontobel (+2,8%) a publié des résultats semestriels supérieurs aux attentes, notamment au niveau de l'afflux de capitaux frais et du bénéfice net. UBS a salué une "solide performance" et jugeant les nouveaux objectifs financiers plutôt conservateurs.

Forbo (+9,2%) a enregistré des résultats semestriels en forte hausse, ce qui a ravi les investisseurs. La BZ de Zurich a souligné que l'amélioration est intervenue malgré la pression sur les prix des matières premières et Vontobel n'a pas hésité à parler de résultats "impressionnants" dans un environnement pourtant marqué de nombreux défis.

Starrag (-4,8%) reculait fortement: les entrées de commandes ont certes dépassé les attentes au 1er semestre, mais des problèmes de capacités dans une usine du groupe ont pesé sur le chiffre d'affaires et sur les marges. Les prévisions annuelles ont été rabotées.

Ceva (+0,9%), APG (-0,3%), Financière Tradition (+1,5%), Bellevue (+2,2%) et Zehnder (+3,3%) ont aussi publié leurs résultats semestriels.

