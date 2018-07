Bourse Zurich: dans le vert, le SMI flirte avec les 9000 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait dans le vert mardi vers la fin de la matinée, rebondissant après son repli de la veille. Le SMI flirtait avec la barre des 9000 points, l'ayant tout juste dépassé avant de reculer un brin. Wall Street a fini sans direction et, ce matin Tokyo a affiché une progression de 0,5%. En Suisse, la saison des résultats se poursuit, avec notamment la performance trimestrielle d'UBS et plusieurs titres de l'indice élargi.

Sur le front macroéconomique, la croissance de l'activité privée en zone euro a ralenti en juillet après une reprise passagère en juin, selon la première estimation de l'indice PMI composite qui s'est affiché à 54,3 points, contre 54,9 le mois précédent. Ce chiffre est moins bon que ce qu'attendaient les analystes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset, qui tablaient sur un tassement moindre (54,8 points).

Parmi les autres nouvelles macroéconomiques attendues figure le rapport trimestriel de la Banque centrale européenne (BCE) sur les conditions de crédit en zone euro.

Aucune donnée économique n'était au programme aux Etats-Unis.

Vers 10h45, le SMI gagnait 0,40% à 8995,42 points, avec un plus haut à 9000,17 et un plus bas à 8947,36. Le SLI prenait 0,73% à 1479,08 points et le SPI 0,42% à 10'739,94 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 20 montaient, 9 reculaient et Dufry était inchangé.

Le podium provisoire se composait d'UBS (+4,1%), Credit Suisse (+2,8%) et Adecco (+2,5%).

SGS (+1,5%) Lafargeholcim (+1,4%), Swiss Re et Swiss Life (chacun +1,1%) ainsi que Logitech et Bâloise (chacun +1,0%) gagnaient aussi 1% ou plus.

UBS a fait état d'un deuxième trimestre convaincant. La banque a enregistré une solide performance avec une forte hausse des revenus et bénéfices. La confiance est au rendez-vous pour la suite de l'exercice, en dépit d'une mise en garde concernant les tensions géopolitiques. L'établissement zurichois a dépassé les prévisions des analystes consultés par AWP à tous les niveaux.

Dans le camp des perdants, la volatile Aryzta cédait 0,6%, tout comme Julius Bär (-0,6%), qui ne parvenait pas à suivre ses deux grandes soeurs. Au lendemain des chiffres du gestionnaire de fortune zurichois, plusieurs analystes ont abaissé l'objectif de cours.

Dans le camp des poids lourds, Nestlé (-0,5%) et Roche et Novartis (chacun -0,3%) pesaient sur l'indice, ce dernier ne profitant pas d'un relèvement d'objectif de cours par JPMorgan.

Sur le marché élargi, le bon de participation Lindt&Sprüngli (+3,0%) était recherché. La nominative aussi, qui gagnait 1,7%. Dégageant des ventes en hausse, le chocolatier de Kilchberg a enregistré un bénéfice net de 86 millions de francs suisses, 12,7% de plus qu'an auparavant. La performance s'est cependant révélée inférieure aux attentes.

AMS (+9,2%) était largement plébiscité. Le groupe a bien bouclé le deuxième trimestre dans le rouge, comme il l'avait annoncé en avril, mais nettement au-dessus des expectatives du marché. La clarification de la situation du putatif fournisseur de capteurs 3D pour les smartphones d'Apple a été particulièrement bien accueillie par la communauté financière, qui salue une évolution des volumes et des résultats meilleure qu'attendu.

Mikron (+4,8%) a bien redressé la barre au premier semestre. Le groupe biennois a vu son chiffre d'affaires bondir de 31% sur un an à 155,3 millions de francs suisses et retrouvé les chiffres verts au niveau opérationnel.

Cembra (+3,0%) a affiché une performance record à l'issue du premier semestre, tirant profit de l'évolution favorable de ses affaires dans les cartes de crédit et de l'acquisition d'EFL Autoleasing. Le bénéfice net a bondi de 12% à 77,7 millions de francs suisses.

Idorsia (-2,3%) a vu ses liquidités financières passer à 949 millions de francs suisses à la fin du premier semestre. Le laboratoire bâlois boucle les six premiers mois sur une perte nette (non GAAP) de 139 millions.

rp/lk