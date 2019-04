Bourse Zurich: dans le vert, le SMI se rapproche des plus hauts de l'année

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive lundi. Le SMI a de nouveau franchi la barre des 9500 points, se rapprochant des plus hauts de l'année. Pour une fois, c'est une société listée sur le marché élargi qui a tenu la vedette: Panalpina va être avalé par le danois DSV.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée, après avoir enregistré son meilleur trimestre en dix ans et à la suite d'indicateurs manufacturiers encourageants en Chine.

"Alors que nous entamons le deuxième trimestre, nous aurons besoin de plus de réponses sur certaines des incertitudes qui ont continué à planer au premier trimestre: la question encore non résolue des négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, la croissance proche de zéro, voire la contraction des bénéfices des entreprises au premier trimestre et le ralentissement de l'économie mondiale, à commencer par la Chine", a noté Art Hogan, de la société d'investissement National.

Sur ce dernier point justement, les dernières statistiques ont rassuré: l'activité manufacturière en Chine a progressé en mars à son meilleur rythme depuis huit mois, selon l'indice PMI indépendant du groupe de médias Caixin.

Sur le front du Brexit, les députés britanniques vont tenter de trouver une alternative à l'accord négocié par la Première ministre Theresa May, et pourraient faire pencher la balance pour un divorce "plus doux" avec l'Union européenne.

Le SMI a fini sur un gain de 0,64% à 9538,11 points, avec un plus haut à 9554,73 et un plus bas à 9495,64. Le SLI a pris 0,98% à 1464,99 points et le SPI 0,69% à 11'319,26 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 27 ont progressé et 3 reculé.

Avec la lanterne rouge Givaudan (-2,0% ou 52 francs suisses), le poids lourd Nestlé (-0,3%) et Sonova (-0,2%) constituent le trio perdant.

L'action Givaudan était traitée hors dividende de 60 francs suisses.

Nestlé a vu UBS raboter légèrement l'objectif de cours, tout en confirmant "buy". L'analyste table sur une croissance organique de 2,7% pour le 1er trimestre.

Novartis (+0,3%) va racheter le laboratoire américain IFM Tre, spécialisé dans les anti-inflammatoires. Le géant bâlois paiera dans l'immédiat 310 millions de dollars et jusqu'à 1,3 milliard en versements d'étapes. La finalisation de l'opération est attendue au deuxième trimestre.

Roche (+0,2%) a revendiqué de premiers résultats cliniques prometteurs pour une nouvelle combinaison du Tecentriq (atezolizumab) et de l'ipatasertib, produit d'un partenariat entre la filiale américaine Genentech et Array Biopharma, contre le cancer du sein triple négatif.

Le podium du jour se compose d'AMS (+6,2%) Credit Suisse (+2,9%) et Schindler (+2,6%).

Les deux autres bancaires Julius Bär (+2,3%) et UBS (+2,0) ont aussi fini dans le haut du tableau.

Profitant de l'embellie économique en Chine, les valeurs du luxe Swatch (+2,0%) et Richemont (+1,5%) ont terminé assez haut dans le peloton des gagnants.

ABB (+1,8%) est resté de marbre face à une rétrogradation à "neutral" de "buy", par Oddo BHF, qui a également raboté son objectif de cours. Les actionnaires activistes Cevian Capital et Artisan Partners pourraient mettre à contribution le produit de la cession de leur participation dans Panalpina pour renforcer leur présence dans le conglomérat industriel zurichois.

Sur le marché élargi, Panalpina (+15,02% à 190,70 francs suisses) est le vainqueur du jour toutes catégories. Le groupe bâlois va être racheté par son concurrent danois DSV. Ce dernier propose un prix implicite de 195,80 francs suisses par action. Les principaux actionnaires ont d'ores et déjà annoncé qu'ils allaient servir leurs parts.

Les titres Autoneum (+0,2% ou 0,2franc), Implenia (+0,4% ou 0,12 franc) et Zehnder (+1,3% ou 0,45 franc) n'ont pas été pénalisés par de leur traitement hors dividende de respectivement 3,60, 0,50 et 0,80 franc.

