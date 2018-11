Bourse Zurich: dans le vert, le SMI termine au plus haut du jour

Zurich (awp) - La Bourse suisse a regagné du terrain mercredi. Après avoir connu quelques passages dans le rouge, le SMI s'est repris et a terminé largement au-dessus de la barre des 8800 points, à son plus haut du jour.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée, après deux séances particulièrement difficiles. Le secteur technologique soufflait un peu après plusieurs journées de déprime.

"Les indices rebondissent après que le Dow Jones et le S&P 500 sont passés en-dessous de leurs niveaux de début d'année" mardi, ont observé les analystes de Wells Fargo.

La volatilité, particulièrement élevée depuis le début de semaine en raison de la désertion d'un grand nombre d'investisseurs pour les fêtes de Thanksgiving en fin de semaine, demeurait présente en début de séance.

Malgré le rebond de mercredi matin, "les craintes sur la croissance mondiale et la guerre commerciale demeurent", ont indiqué les analystes de Charles Schwab.

Un courtier d'Aurel BCG a relevé qu'en dépit du rebond des marchés européens, "il convient de rester très prudent à la veille d'un long week-end aux Etats-Unis", Wall Street étant fermé jeudi et n'effectuant qu'une demi-séance vendredi.

Le SMI a fini en hausse de 0,82% à 8841,48 points, plus haut du jour, après un plus bas à 8749,27 points. Le SLI a pris 1,19% à 1368,38 points et le SPI 0,80% à 10'343,41 points. Sur les 30 valeurs vedettes, deux seulement ont fini en rouge.

Roche et Swatch ont abandonné chacun 0,1%. UBS et RBC ont rétrogradé coup sur coup leur recommandation et sabré leur objectif de cours respectifs pour Swatch. La banque aux trois clés, qui recommande désormais la porteur à la vente, s'attend désormais à un ralentissement durable, sous-estimé par le marché. Richemont (+1,3%) a en revanche terminé du bon côté de la barre.

Novartis (+0,1%) est repassé au vert sur la fin, tout comme Nestlé (+0,7%). Mardi soir, l'autorité sanitaire américaine (FDA) a émis une mise en garde à l'encontre de son médicament Gilenya de Novartis contre la sclérose en plaques.

Dans le camp des gagnants, derrière AMS (+9,2%) premier de classe, on trouve Sonova (+2,9%) et UBS (+2,8%).

Au lendemain de chiffres semestriels mitigés, Sonova a vu son objectif de cours ajusté à la baisse par Credit Suisse, Berenberg et Kepler Cheuvreux, alors que Goldman Sachs l'a légèrement relevé.

Julius Bär (+1,4%) a repris un peu de couleurs, après avoir dévissé de 7% la veille suite à des résultats après dix mois décevants, qui ont incité CFRA et HSBC à revoir leurs recommandations à la baisse. Marge brute, avoirs sous gestion et capitalisation se sont révélés faibles sur les dix premiers mois de l'année, relèvent les experts de la banque britannique. Credit Suisse a pris 1,4%.

Dufry (+1,7%) a signé un contrat avec l'armateur britannique P&O Ferries pour installer des points de ventes dans 15 navires naviguant dans la Manche, la mer du Nord et la mer d'Irlande.

Kühne+Nagel (+1,3%) a annoncé l'acquisition de l'américain Quick International Courier. Le montant de la transaction reste confidentiel.

Sur le marché élargi, U-blox a chuté de 8,5% après un nouvel avertissement sur résultats, le second pour l'année en cours. Dans la foulée, Vontobel a amputé de moitié son objectif de cours, alors qu'UBS a suspendu sa recommandation pour examen.

Le grossiste de matériel informatique Also (+4,5%) a racheté le slovène DISS et ses filiales. Le montant de l'opération n'a pas été divulgué.

Le producteur de compléments alimentaires Hochdorf (+0,4%) a acquis une participation majoritaire de 56,12% dans Thur Milch Ring pour moins de 100'000 francs suisses.

Au lendemain d'un accord avec Idorsia (+0,5%) et d'une augmentation de capital pour financer l'acquisition d'une option sur le vamorolone, contre un premier paiement de 20 millions de dollars et un paquet d'actions, Santhera a perdu 5,8%. Le patron de Santhera, Thomas Meier, a assuré que son partenaire s'engageait à conserver son paquet d'actions au moins jusqu'à une prise de décision par l'Agence sanitaire américaine (FDA) sur une homologation de ce médicament.

rp/al