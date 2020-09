Bourse Zurich: dans le vert, mais nettement sous les plus hauts du jour

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé dans le vert mardi. Le SMI, qui s'était approché à un peu moins de 15 points des 10'300 points en matinée, a nettement fléchi au milieu de l'après-midi, repassant nettement sous la barre des 10'200 points. S'il s'est repris sur la fin et a refranchi ce niveau, il n'est pas parvenu à s'y maintenir jusqu'au bout.

A New Wall Street le Dow Jones et le S&P500 montaient légèrement en matinée alors que le Nasdaq Composite progressait plus nettement.

"Après cinq mois consécutifs de gains, on entame le mois de septembre sur une note hésitante en l'absence de nouvelles informations susceptibles de vraiment faire bouger les cours", a commenté JJ Kinahan de TD Ameritrade.

Le fait que le Nasdaq progresse encore malgré son ascension récente "est un signe positif" pour le marché des actions "dans le mesure où cela montre qu'il y a encore des acheteurs intéressés", a-t-il ajouté.

En Suisse, la parahôtellerie a dressé un tableau composé de nuances de sombre au terme du deuxième trimestre. Sinistré en mars, le secteur a commencé à afficher des signes de reprise en juin, à l'exception notable des hébergements collectifs.

Le SMI a fini sur un gain de 0,62% à 10'198,87 points, avec un plus haut à 10'283,11 et un plus bas à 10'154,38. Le SLI a pris 0,42% à 1556,60 points et le SPI 0,45% à 12'716,30 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 21 ont progressé et 9 reculé.

Julius Bär (-2,8%) a fini lanterne rouge du petit groupe des perdants, derrière Lonza (-1,4%) et Vifor (-1,1%).

Credit Suisse (-0,3%) a aussi cédé du terrain, alors qu'UBS (+0,7%) a gagné du terrain. Selon des courtiers, certaines valeurs bancaires ont souffert de la faiblesse du dollar et des craintes que cela suscite au niveau des résultats.

A l'autre bout du tableau, AMS (+3,9%) a fini sur la plus haute marche du podium, devant Logitech (+2,2%) et Swiss Life (+1,3%).

Un moment en tête du classement, Novartis (+1,2%) a un peu rétrogradé sur la fin. Le géant bâlois va injecter une septantaine de millions de francs suisses dans l'extension de ses capacités de production à Schweizerhalle.

Par ailleurs, Morgan Stanley a relevé sa recommandation à "overweight" de "equal weight" et augmenté l'objectif de cours. La robuste performance opérationnelle de la multinationale pharmaceutique ne parvient pas à apaiser les craintes du marché, a déploré l'analyste et cela éclipse les quelque 11 milliards de dollars de recettes supplémentaires potentielles que représentent les produits en développement.

Roche (+0,7%) a fini dans le milieu du tableau, alors que Nestlé (+0,1%) est resté plus discret.

Sur le marché élargi, la pandémie de Covid-19 n'a pas laissé de traces visibles sur la performance de BKW (+5,0%), qui assure avoir maintenu le bon fonctionnement de ses installations de réseau et de production. Les fonds liés aux déchets radioactifs ont toutefois durement entamé le bénéfice semestriel, ce qui n'a pas empêché l'énergéticien de relever ses ambitions pour 2020.

Le développeur de substituts osseux Kuros (+4,3%) a annoncé le traitement d'un premier patient dans son étude sur la fibrine-PTH, utilisée pour rigidifier la colonne vertébrale. Les essais étaient restés au point mort durant plusieurs semaines du fait de la réticence de certains patients à intégrer l'étude en pleine pandémie de coronavirus.

Ascom (+1,8%) a décroché auprès du développeur britannique de logiciels sanitaires Person Centred Software (PCS) une commande pour 10'000 unités supplémentaires de son terminal portatif Myco 3. Cette extension de commande représente un volume de 3,9 millions de francs suisses.

Le fournisseur de matériel médical IVF Hartmann (+1,7%) a clairement profité de la situation sanitaire exceptionnelle au premier semestre, l'explosion de la demande pour les produits de protection et désinfectants ayant plus que comblé le manque à gagner dans d'autres segments.

Silvan Meier, actionnaires principal de Meier Tobler (-0,2%), n'a obtenu que moins de 60% d'adhésion à son offre de souscription pour les 28,8% du capital de l'équipementier du bâtiment repris au britannique Ferguson.

rp/vj