Bourse Zurich: dans le vert pour la dernière séance de la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note nettement positive vendredi. Le SMI a fait plusieurs aller-retour entre le rouge et le vert, avant de choisir définitivement la couleur de l'espérance et de terminer quasi au plus haut du jour, emmené notamment par les deux poids lourds pharma.

Les nuages noirs (Brexit, budget italien, conflit commercial sino-américain) sont toutefois loin d'être dissipés, sans parler des incertitudes sur l'issue des négociations entre la Suisse et l'UE.

A Wall Street, les trois principaux indices évoluaient en ordre dispersé en début d'une séance raccourcie caractérisée par la désertion des courtiers, qui profitaient de faire le pont.

Les sociétés liées à l'industrie pétrolière chutaient lourdement dans les premiers échanges, dans le sillage d'un nouveau plongeon des cours du brut.

"Une hausse continue de la production américaine, qui a dépassé la demande, contribue au plongeon des cours du brut malgré le recul des extractions envisagé par les pays producteurs", regroupés notamment au sein de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), a indiqué Patrick O'Hare, de Briefing.

Les craintes sur une baisse de la demande mondiale, liées notamment à un ralentissement de la croissance et aux suites de la guerre commerciale entre Pékin et Washington, alimentaient en outre le pessimisme des courtiers.

Les investisseurs présents suivaient aussi les grands groupes du commerce américains à l'occasion des soldes monstres du "Black Friday", durant lequel des ventes records étaient attendues sur internet. "La montée du shopping en ligne a affecté les acteurs traditionnels du marché et les investisseurs vont surveiller la capacité de résilience du secteur", a indiqué David Madden, de CMC Markets.

Le SMI a terminé en hausse de 0,74% à 8845,90 points, avec un plus haut du jour à 8846,95 et un plus bas à 8750,84. Le SLI a pris 0,71% à 1369,47 points et le SPI 0,69% à 10'358,24 points. Sur les 30 valeurs vedette, 26 ont progressé, 3 reculé et Clariant a fini à l'équilibre.

Le podium du jour se compose de Kühne+Nagel (+3,7%), Sonova (+2,9%) et Roche et AMS (chacun +1,3%).

UBS a relevé la recommandation de Kühne+Nagel à "buy" de "neutral" et augmenté l'objectif de cours. L'analyste estime notamment que le marché est trop pessimiste dans son appréciation des volumes et qu'il a intégré un scénario très négatif dans son évaluation du titre.

AMS avait reculé la veille et aligne les séances de hausse et de baisse. Depuis le début de l'année, le titre a fondu de près de 70%.

A part Roche, les deux autres poids lourds Novartis (+0,7%) et Nestlé (+0,8%) ont aussi soutenu l'indice. Novartis a décroché l'homologation d'un médicament pour traiter une maladie rare de la rétine dans l'Union européenne.

Les trois perdants du jour sont le spécialiste des boutiques hors taxe Dufry (-0,7%) ainsi que les valeurs du luxe Richemont (-0,3%) et Swatch (-0,03%).

Aux bancaires, Julius Bär (+0,7%), Credit Suisse (+0,4%) et UBS (+0,2%) ont redressé la barre dans la dernière partie de la séance. La Banque royale du Canada a révisé à la baisse l'objectif de cours des actions des deux grandes banques et même rétrogradé Credit Suisse à "sector perform" de "outperform". Les marchés de plus en plus difficiles se sont rapidement fait sentir sur la progression des bénéfices des deux grandes banques helvétiques, a relevé l'analyste.

Sur le marché élargi, Also (+3,3%) a profité d'une révision à la hausse de l'objectif de cours par Vontobel qui a confirmé "buy". L'analyste a revu sa copie après la journée des investisseurs et il a notamment pris en compte les derniers résultats affichés par le groupe, l'évolution des cours de change et les récentes acquisitions.

Ceva Logistics (+0,2%) a vu sa recommandation passer d'"achat" à "neutre" par UBS, qui a confirmé l'objectif de cours (32 francs suisses). Si le programme destiné à étoffer les marges est intact, l'analyste a souligné que le titre a gagné près de 60% depuis son plus bas, surtout en raison du resserrement des liens avec l'actionnaire de référence CMA CGM.

