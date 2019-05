Bourse Zurich: dans le vert pour la dernière séance de la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini sur une note positive vendredi. Le SMI s'est rapproché à une douzaine de points de la barre des 9700 dans le milieu de l'après-midi pour fléchir quelque peu sur la fin. Hormis des nouvelles pour Julius Bär et GAM, le front des annonces d'entreprises était clairsemé.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée. Les investisseurs continuaient de scruter les développements autour du conflit commercial entre Pékin et Washington.

Le président américain ne peut se permettre de voir les marchés et l'économie s'enliser à l'approche de la prochaine campagne et "veut encore probablement parvenir à un accord", selon un expert. "Ses commentaires jeudi soir, quand il a affirmé qu'il y avait encore une possibilité de nouer rapidement un accord avec la Chine et d'y inclure Huawei, étaient à cet égard évidents".

Le SMI a terminé en hausse de 0,76% à 9666,89 points, avec un plus haut à 9688,86 et un plus bas à 9619,60. Sur la semaine, l'indice phare de la place zurichoise a grappillé 0,1%. Le SLI a gagné 0,45% à 1482,89 points et le SPI 0,68% à 11'685,87 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 18 ont progressé et 12 reculé.

Sonova (-1,5%) a fini lanterne rouge, suivi par Julius Bär (-1,3%) et Kühne+Nagel (-1,1%). Après les résultats annuels de Sonova cette semaine, deux analystes ont relevé l'objectif de cours tout en confirmant "hold" et "underweight".

Julius Bär a profité de marchés financiers porteurs en début d'année pour propulser son volume d'affaires au-delà des 425 milliards. Le bilan s'avère plus mitigé pour la collecte d'argent, inférieure aux attentes, tout comme la rentabilité.

Par ailleurs, des rumeurs sur le processus de succession à la tête du gestionnaire de fortune zurichois sont apparues. Selon Bloomberg, le gestionnaire de fortune aurait établi une liste de potentiels successeurs à l'actuel directeur général Bernhard Hodler. La banque zurichoise pourrait faire une annonce à ce sujet au troisième trimestre.

Les deux autres bancaires UBS (+0,04%) et Credit Suisse (+0,1%) ont en revanche fini juste du bon côté de la barre.

Dans le camp des poids lourds, Nestlé (-0,3%) a cédé un peu de terrain. Le patron Mark Schneider, a confirmé l'engagement du groupe alimentaire en faveur de la Suisse, malgré les restructurations et réductions de postes, lors du rendez-vous économique Swiss Economic Forum (SEF) à Interlaken.

Les deux géants pharma Novartis (+3,0%, 1ère place du podium) et Roche (+0,6%) ont en revanche bien soutenu l'indice, profitant de relèvements de leurs objectifs de cours. Deux analystes ont relevé l'objectif de cours du premier avec des recommandations d'achat et un celui du second avec recommandation "overweight".

Les assureurs Swiss Life (+2,1%) et Swiss Re (+1,6%) complètent le podium avec Novartis.

DZ Bank a relevé l'objectif de cours de LafargeHolcim (+0,2%) et confirmé "conserver". L'analyste a salué la performance du géant du ciment au 1er trimestre, mais il perçoit néanmoins toujours des risques du côté des marchés émergents.

Bernstein a relevé l'objectif de cours de Givaudan (+0,4%) et confirmé "underperform". L'unité Consumer Chemicals a connu une nouvelle décélération de croissance au premier trimestre, a constaté l'analyste qui reconnaît cependant que le groupe verniolan s'en est mieux sorti que nombre de concurrents. Le spécialiste des arômes et des parfums figure toujours parmi les valeurs préférées de la branche.

Sur le marché élargi, GAM (+15,4%) s'est envolé grâce à l'arrivée du nouvel actionnaire SFM UK, qui détient désormais une participation de 3% dans le gestionnaire d'actifs zurichois. SFM est un véhicule d'investissement de George Soros. Cette arrivée a suscité des spéculations sur une prochaine vente de la société.

Airopack (-76,2%) a annoncé qu'il allait quitter la Bourse suisse. Le fabricant néerlando-zougois d'aérosols, dont la société holding se trouve en sursis concordataire, a fait état du départ avec effet immédiat du directeur général et du directeur des finances, lequel quittera l'entreprise une fois le rapport annuel 2018 publié.

Ypsomed (-3,3%) a cédé ses gains, au lendemain de ses résultats annuels.

rp/jh