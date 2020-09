Bourse Zurich: dans le vert pour la dernière séance de la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse est repartie à la hausse vendredi au lendemain d'un léger coup de mou. Le SMI, qui avait encore ouvert dans le rouge, est rapidement repassé au vert et s'est mis à évoluer plus ou moins latéralement dans l'après-midi, accentuant ses gains sur la fin pour terminer largement au-dessus des 10'400 points.

A New York, Wall Street avançait aussi en matinée. "La triste vérité, c'est qu'il n'y a pas d'explication convaincante à la hausse des grands indices à l'ouverture au lendemain d'une forte baisse, qui avait succédé à une forte hausse, qui avait elle-même succédé à une forte baisse", a résumé Patrick O'Hare de Briefing.com. "L'orientation à la hausse est sans doute plus liée à celle des valeurs technologiques qu'à tout autre facteur", selon lui.

Le SMI a fini sur un gain de 0,50% à 10'439,52 points, avec un plus haut à 10'474,33 et un plus bas à 10'356,28. Il a gagné 2,8% sur la semaine. Vendredi, le SLI a pris 0,46% à 1583,93 points et le SPI 0,42% à 12'944,12 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 20 ont progressé et 10 reculé.

Le podium du jour se compose de Richemont (+2,9%), Swatch (+2,5%) et Sonova (+1,9%)

Selon des courtiers, Richemont a profité de l'échec du rachat de Tiffany par LVMH. Certains pensent que le géant genevois du luxe pourrait être intéressé par le joaillier américain. D'autres verraient plutôt Richemont devenir une cible, notamment de la part de LVMH. La porteur Swatch a été prise dans le sillage de la nominative de son concurrent genevois.

Dans le camp des poids lourds, Novartis (+0,9%) et Roche (+0,6%) ont fait mieux que Nestlé (+0,3%).

Genentech, filiale américaine de Roche, a dévoilé de nouveaux résultats positifs d'études cliniques sur son médicament Ocrevus dans le traitement d'une forme spécifique de la sclérose en plaques. "Nous continuons à voir des preuves qu'Ocrevus apporte un bénéfice important en ralentissant la progression de la maladie", a dit le directeur médical de Genentech, Levi Garraway.

En fin de journée, Novartis a dévoilé des données pour les médicaments Kesimpta (ofatumumab) et Mayzent (siponimod), dans le traitement de cette même maladie. Ces publications ont été présentées lors du congrès spécialisé Actrims-Ectrims, qui se tient virtuellement jusqu'à dimanche.

Lafargeholcim (+1,2%) a bénéficié d'une hausse de l'objectif de cours par UBS qui a confirmé sa recommandation d'achat. Malgré des vents contraires sur le front des devises et dans les pays émergents, l'action jouit toujours d'une valorisation attractive, a relevé l'analyste qui voit aussi se profiler une dynamique plus positive que ce que l'on craignait.

Jefferies a relevé l'objectif de cours de Sika (+0,6%) et confirmé "buy". Le modèle d'affaires du chimiste du bâtiment zougois s'est avéré résistant face à la crise de coronavirus grâce à sa grande diversification, a souligné l'analyste. En même temps, les moteurs de croissance structurels sont restés intacts grâce à la palette de produits innovants.

A l'autre extrémité du tableau, les bancaires ont fait un beau tir groupé: Julius Bär (-1,1%) a fini lanterne rouge derrière UBS (-0,8%) et Credit Suisse (-0,7%).

Sur le marché élargi, l'opérateur de télécommunication Salt a essuyé un revers judiciaire, avec le rejet par le tribunal de commerce du canton de Zurich de sa demande d'injonction "ex parte" demandant des restrictions dans le rachat prévu de Sunrise (inchangé) par Liberty Global.

Aryzta (+12,5% à 0,70 franc) montait nettement après avoir confirmé l'intérêt d'un éventuel rachat par la société d'investissement américaine Elliott Advisors, avec qui il mène actuellement "des pourparlers à un stade avancé".

Dans le sillage de cette information, Kepler a placé sa recommandation et son objectif de cours sous revue et Vontobel a relevé sa recommandation à "hold" de "reduce" et fait passer l'objectif à 80 centimes contre 30 auparavant.

Kuros (-7,6%) prévoit une augmentation de capital de 15 millions de francs suisses. Les fonds provenant de cette augmentation, qui devra être acceptée par une assemblée générale extraordinaire le 5 octobre prochain, seront utilisés pour accélérer le lancement du produit de greffe osseuse MagnetOs, selon un communiqué paru vendredi.

Selon une dépêche de l'agence Reuters, Epic Suisse, une société immobilière basée à Zurich, pourrait bientôt être cotée en Bourse suisse. Le groupe examine différentes options pour son développement futur, a déclaré son directeur général, Arik Parizer.

rp/fr