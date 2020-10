Bourse Zurich: dans le vert pour la dernière séance de la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive vendredi. Le SMI s'est installé au-dessus de la barre des 10'300 points. La question du plan de relance économique aux Etats-Unis a encore retenu l'attention des investisseurs.

La Maison Blanche avait évoqué jeudi des mesures ciblées et une enveloppe réduite en guise de soutien à l'économie. Hors de question pour la cheffe des démocrates au Congrès Nancy Pelosi, qui s'est opposée à des mesures sectorielles, les conditionnant à un plan global.

A New York, Wall Street gagnait du terrain, les investisseurs misant sur les espoirs d'un accord sur de nouvelles mesures de soutien à l'économie et alors que s'éloignait, pour l'instant, le spectre d'une élection présidentielle contestée le 3 novembre prochain.

"Il y a beaucoup de nuisances sonores" autour des négociations entre la Maison Blanche et les démocrates, a estimé Patrick O'Hare de Briefing. "Ce sera soit un gros accord, soit un petit, pas d'accord du tout ou un accord après les élections."

"Reste que le marché est bien parti, assuré de continuer à attirer des liquidités et de voir décroître la probabilité d'une élection contestée", a ajouté cet analyste alors que l'écart s'est creusé récemment entre le candidat démocrate Joe Biden, en tête dans les sondages, et le président Donald Trump.

Le SMI a fini en hausse de 0,48% à 10'320,03 points, avec un plus haut à 10'331,20 et un plus bas à 10'276,91 en début de séance. Sur la semaine, le SMI a gagné 0,7%. Vendredi, le SLI a pris 0,26% à 1581,53 points et le SPI 0,52% à 12'884,56 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 16 ont progressé, 13 reculé et SGS a terminé à l'équilibre.

Logitech et la volatile AMS (chacun +2,1%) se partagent la plus haute marche du podium, devant Roche (+1,8%) Alcon et Partners Group (chacun +1,6%).

Vontobel a relevé l'objectif de cours du bon de jouissance Roche et confirmé "buy". Les analystes ont revu leurs critères de valorisation, et prennent désormais en considération les facteurs environnementaux, sociétaux et de gouvernance (ESG). Ce changement a entraîné une cascade de modifications d'objectifs de cours, dont celui de Roche.

Novartis (+0,8%) a progressé après avoir décroché en Europe un statut de médicament prioritaire pour l'iptacopan (LNP023) dans l'indication contre la glomérulopathie C3, une maladie touchant les reins de patients souvent jeunes.

Nestlé (+0,4%) est resté un peu en retrait des deux autres poids lourds.

Zurich, Credit Suisse et Swatch (tous -1,3%) se partagent la lanterne rouge, derrière UBS (-1,2%) et Swiss Life (-0,9%).

Le patron de Zurich, Mario Greco, a été nommé à la présidence du Forum paneuropéen de l'assurance, un mandat qui va durer deux ans.

Richemont (+0,4%) a fait mieux que son concurrent biennois. Ce dernier n'a pas profité d'un relèvement d'objectif de cours par Royal Bank of Canada, qui a confirmé "sector perform". Pour le premier, la même banque a relevé l'objectif de cours et confirmé "outperform" estimant que le gestionnaire de marques de luxe doit, grâce à son unité joaillerie, avoir affiché l'un des rétablissements les plus marqués du secteur.

Sur le marché élargi, Romande Energie (+2,3%) a repris le réseau électrique de Romanel-sur-Lausanne. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

Sunrise (+0,3%) s'apprête à être avalé par le britannique Liberty Global via sa filiale UPC Suisse, qui détient désormais 81,98% au terme de l'offre publique d'acquisition lancée sur le numéro deux helvétique des télécoms. Le résultat définitif sera publié le 14 octobre prochain.

Barry Callebaut (inchangé)a inauguré en Equateur un site qui permettra de stocker et d'exporter les fèves de cacao vers d'autres régions du monde. Le montant de l'investissement n'a pas été précisé.

Le flottant de Softwareone (-0,4% à 25,75 francs suisses) devrait monter à 58% après la cession d'un paquet de quelque 4,4 millions d'actions par Raiffeisen Informatik à 25,25 francs suisses. La finalisation de l'opération est prévue pour mardi prochain.

