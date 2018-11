Bourse Zurich: dans le vert pour la première séance de la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive lundi, près des plus hauts du jour. Le SMI est repassé assez nettement au-dessus de la barre des 8900 points en début de séance et a par la suite vu ses gains s'effriter quelque peu malgré un rebond dans le sillage de l'ouverture positive à Wall Street.

Les Bourses new-yorkaises gagnaient en effet du terrain en matinée, rebondissant après plusieurs séances chahutées à la faveur d'un regain de vigueur du pétrole et de progrès sur le budget italien et le Brexit.

En l'absence de statistiques économiques majeures, "les investisseurs se focalisent sur les espoirs suscités par l'accord scellé entre l'Union européenne (UE) et le Royaume-Uni au sujet du Brexit ainsi que sur les propos conciliants du vice-Premier ministre italien (et leader du Mouvement 5 étoiles, NDLR) Luigi Di Maio" sur le déficit de son pays, ont avancé les analystes de Mirabaud Securties.

Après l'accord des 27 sur le projet de Brexit, la Première ministre britannique Theresa May faisait des pieds et des mains pour convaincre le parlement et les électeurs que sa version du divorce d'avec l'Union européenne constitue la meilleure issue possible.

Sur le front économique, le baromètre du moral des entrepreneurs allemands a de nouveau baissé en novembre, dans un contexte d'incertitudes internationales. Cet indicateur très suivi permet d'avoir un avant-goût de l'activité économique dans les mois à venir.

Le SMI a fini sur un gain de 0,97% à 8931,37 points, avec un plus haut à 8967,07 et un plus bas à 8896,32 points. Le SLI a engrangé 1,27% à 1386,81 points et le SPI 0,89% à 10'450,44 points. Sur les 30 valeurs vedettes, deux seulement ont reculé.

Sonova a cédé 0,9% et Nestlé 0,02%. Les deux autres poids lourds Roche et Novartis (chacun +0,6%) ont aussi freiné l'indice.

Le podium du jour se compose de Logitech (+4,0%), AMS (+3,6%) et LafargeHolcim (+3,3%). Ce dernier rencontrera ses investisseurs mercredi en Grande-Bretagne.

Logitech a annoncé l'échec de son approche de l'américain Plantronics (fabricant d'écouteurs). Les analystes ont néanmoins salué la confirmation de l'appétit de la multinationale valdo-californienne, ainsi que les moyens qu'elle semble disposée à employer pour les assouvir.

Les logisticiens Kühne+Nagel (+2,1%) et surtout Panalpina (+6,6%) ont nettement progressé. Le marché semble avoir interprété des déclarations de la direction du premier dans la presse en fin de semaine dernière comme un signal d'intérêt pour une reprise du second. Le directeur général Detlef Trefzger a en effet déclaré à Finanz und Wirtschaft qu'il était "prêt au dialogue" le cas échéant.

Swatch (+1,7%) n'a pas souffert d'une réduction d'objectif de cours par Bryan Garnier, qui a confirmé "neutral". L'analyste a relevé que le ralentissement au deuxième trimestre s'est révélé plus fort que prévu et il prévoit une diminution des activités en Chine continentale et en Europe. Rentabilité et marge Ebit devraient se trouer sous pression. Richemont a également pris 1,7%.

Sur le marché élargi, Aryzta (+11,2%) a continué de voir ses revenus se tasser au premier trimestre de l'exercice décalé 2018/19. Sur la période sous revue, achevée fin octobre, le boulanger industriel zurichois a dégagé un chiffre d'affaires de 862,3 millions d'euros, en baisse de 5,2% sur un an. A la surprise générale, les revenus ont en revanche légèrement progressé hors effets de changes et désinvestissement.

Le facilitateur de distribution DKSH (+2,8%) a décroché un nouveau contrat au Japon, pour le compte de l'horloger Laurent Ferrier. Etabli à Genève, ce dernier fabrique des montres haut de gamme dans de faibles volumes depuis 2010, a précisé DKSH. Les détails financiers de l'opération n'ont pas été précisés.

Ceva Logistics (+1,0%) a précisé le calendrier de l'offre de son principal actionnaire CMA CGM, relevant par la même occasion ses objectifs à l'horizon 2021. Le groupe vise d'ici 2021 un chiffre d'affaires de 9 milliards de dollars, représentant une croissance organique annuelle de 5%. L'apport de la division Log - rachetée à CMA CGM pour 105 millions - s'établirait à 630 millions.

