Bourse Zurich: dans le vert, sous les plus hauts du jour

Zurich (atp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive mardi. Le SMI, qui s'est permis quelques brèves incursions en territoire négatif dans la matinée a résolument opté pour le nord dès le début de l'après-midi, soutenu notamment par de bonnes données américaines, économiques et de grandes banques. En Suisse, la saison des résultats a gentiment démarré avec Partners Group pour le SLI et plusieurs sociétés du marché élargi.

A New York, Wall Street était proche de l'équilibre en matinée. Les indices reprenaient leur souffle après avoir inscrit de nouveaux records la veille.

"Trois éléments guident actuellement le marché, la perception des politiques monétaires, la perception du conflit commercial entre la Chine et les Etats-Unis et l'interprétation de la saison des résultats", a commenté Art Hogan, de National Securities. "Rien n'a suffisamment changé (ce matin) pour pousser les indices à de nouveaux records", a-t-il estimé.

Les résultats des banques notamment étaient "meilleurs que prévu, mais pas plus que d'habitude", a encore remarqué le spécialiste. Pas suffisamment en tout cas pour vraiment entraîner le reste du marché derrière elles.

Le SMI a terminé sur un gain de 0,43% à 9850,52 points, avec un plus haut à 9869,24 et un plus bas à 9804,09 points. Le SLI s'est offert 0,57% à 1520,88 points et le SPI 0,25% à 11'924,37 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 21 ont progressé, huit reculé et Logitech a fini inchangé.

Les principaux gagnants du jour sont Swatch (+2,8%), Richemont (+2,6%), Credit Suisse (+2,0%) et Julius Bär (+1,9%). UBS (+0,9%) a aussi tiré son épingle du jeu. Aux Etats-Unis, les géants JPMorgan, Goldman Sachs et Wells Fargo ont publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, mais prévenu que la baisse imminente des taux de la Fed allait peser sur leurs affaires.

Selon des courtiers, les valeurs du luxe ont profité de bons chiffres du concurrent britannique Burberry. Richemont fera le point sur la marche de ses affaires jeudi, alors que Swatch devrait se prêter à l'exercice ces prochains jours.

Également recherché, Partners Group (+1,3%) a une nouvelle fois surpris les observateurs, cette fois avec sa performance semestrielle. L'évolution de la masse sous gestion devrait être soutenue à l'avenir par une campagne de recrutement menée tambour battant.

Dans le camp des poids lourds, Roche (+0,7%) précède Novartis (+0,3%).

Genentech, filiale américaine de Roche, a signé avec Skyhawk Therapeutic un accord de licence pour le développement et la commercialisation de modificateurs novateurs d'épissage de l'ARN à petites cellules.

Novartis a de son côté obtenu aux Etats-Unis un examen accéléré en plus d'une prise en considération de son traitement expérimental crizanlizumab (SEG101) contre les crises vaso-occlusives engendrées par la drépanocytose.

Nestlé (-0,5%) fait en revanche partie du petit peloton des perdants.

AMS (+0,1%) a annoncé mardi qu'il ne "voit pas une base suffisante pour poursuivre les discussions avec Osram Licht". Lundi, il avait fait une offre pour racheter l'entreprise allemande, mais celle-ci avait indiqué juger très peu probable la conclusion d'une transaction.

Swisscom (-0,8%) a pris la lanterne rouge, précédant Nestlé et Temenos (-0,4%), qui dévoilera ses résultats trimestriels mercredi après la clôture de la Bourse.

Le géant bleu et Mobilezone (-0,4%) ont conclu un partenariat avec l'administration du canton de Bâle-Ville.

Sur le marché élargi, Stadler Rail (+0,2%) va investir 77,6 millions de francs suisses dans son site berlinois.

La Banque cantonale de Bâle-Campagne (BLKB, stable) a fait état d'une hausse de rentabilité au 1er semestre.

DKSH (-2,0%) a vu ses recettes et la rentabilité reculer au premier semestre.

GAM (-2,4%) a remboursé 100,5% aux investisseurs pour la liquidation du fonds ARBF.

Schmolz+Bickenbach (-5,5%) a souffert de la baisse des commandes au 2e trimestre en raison du ralentissement de la conjoncture mondiale.

rp/buc