Bourse Zurich: de peu dans le vert pour la première séance de l'année

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la nouvelle année sur une note légèrement positive. Le SMI a ouvert sur un plus haut du jour au-dessus des 10'800 points, niveau juste sous lequel il a longtemps oscillé. Il a nettement perdu son élan en fin d'après-midi et a même viré un moment au rouge, pour se reprendre et terminer quelques encablures au-dessus des 10'700 points.

A New York, Wall Street reculait en matinée après les records de la dernière séance de l'année écoulée.

Pour Patrick O'Hare, l'intérêt des investisseurs se poursuivait "sur le rythme de la fin de l'année dernière sans qu'il y ait de catalyseurs spécifiques". Il a souligné que le dollar "qui continue à s'affaiblir face aux devises étrangères, profite aux marchés mondiaux des actions et aux sociétés multinationales américaines".

Le déploiement continu des vaccins, "même à un rythme plus lent que prévu, continue de favoriser une certaine résilience", ont pour leur part noté les analystes de Schwab.

Sur le front économique, on suivra vendredi la publication des chiffres officiels du chômage pour décembre

Au niveau politique, les électeurs de Géorgie se rendront mardi aux urnes pour une double élection sénatoriale décisive, puisque les démocrates ont besoin d'emporter ces deux scrutins pour avoir la majorité au Sénat.

Le SMI a terminé en hausse de 0,33% à 10'738,39 points, avec un plus haut à 10'812,32 et un plus bas à 10'693,86. Le SLI a gagné 0,56% à 1691,57 points, avec un plus haut du jour juste sur la barre des 1700 (1700,27) points. Le SPI a gagné 0,37% à 13'377,26 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 20 ont progressé et huit ont reculé. Adecco et Credit Suisse ont fini stables.

Swiss Re (-1,1%) a terminé lanterne rouge, derrière Alcon (-0,8%) et Clariant (-0,7%).

JPMorgan a relevé l'objectif de cours d'Alcon et confirmé "neutral". L'analyste prévoit un rebond soutenu des affaires en 2021 et le 4e trimestre 2020 devrait déjà montrer les signes du redressement.

Novartis (-0,6%) a aussi cédé du terrain. Roche et Nestlé (chacun +0,2%) en ont gagné un peu.

JPMorgan a réduit à "neutral" de "overweight" la recommandation pour Roche et abaissé l'objectif de cours. Selon l'analyste, la concurrence des versions biosimilaires des moteurs de ventes vieillissants que constituent l'Avastin, le Mabthera/Rituxan et l'Herceptin a semblé éroder les recettes réalisées aux Etats-Unis de manière plus marquée qu'anticipé jusqu'ici.

Bernstein a pour sa part abaissé l'objectif de cours du bon de jouissance, mais confirmé "overweight". Le titre reste dans la liste des préférences de l'analyste.

La volatile AMS (+3,4%) a terminé sur la plus haute marche du podium, sans information spécifique. Elle est suivie par Sika (+2,9%) et Givaudan (+2,0%).

A part Credit Suisse, stable, UBS (+1,2%) et Julius Bär (+0,9%) ont bien progressé.

UBS tiendra son assemblée générale le 8 avril, au lieu du 28 du même mois, dans la foulée de la publication de son rapport annuel début mars. Le conseil d'administration a expliqué vouloir "accélérer et resserrer le cycle annuel de reporting" (rapports financiers).

Bank of America a relevé l'objectif de cours de Richemont (+1,4%) et confirmé "buy". L'analyste place le titre du gestionnaire genevois de marques de luxe sur sa liste des dix placements préférés en zone EMEA en ce début d'année 2021. Richemont y rejoint notamment l'exploitant de boutiques hors taxes Dufry (-5,3%).

Swatch (-0,04%) n'a pas suivi le même rythme que Richemont.

Kühne+Nagel (+1,1%) a finalisé la vente de ses activités de logistique contractuelle au Royaume-Uni à XPO Logistics, achevant ainsi la restructuration de ce segment d'activité au niveau mondial. La société de Schindellegi a également vendu ses activités de logistique contractuelle en Argentine et en France, ainsi qu'une partie de ses biens immobiliers.

Sur le marché élargi, Ypsomed (+2,4%) est parvenu à régler son litige avec l'américain Insulet. Ce dernier a notamment reconnu les honoraires convenus contractuellement et indemnise le groupe bernois pour la fin de la coopération par un montant supplémentaire de 36,15 millions de dollars, soit un total de 41,25 millions. Un dividende spécial sera proposé aux actionnaires.

Meyer Burger (+8,6%) a reçu en Allemagne des aides publiques d'un total de 22,5 millions d'euros pour produire des cellules photovoltaïques respectueuses de l'environnement.

