Bourse Zurich: début de séance en hausse avant la BCE

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance de jeudi en progression, après une nouvelle clôture en hausse de Wall Street la veille, portée par des commentaires du patron de la Banque centrale américaine, Jerome Powell, ouvrant la porte à une potentielle baisse des taux. La Bourse de Tokyo a pour sa part terminé en léger repli.

Malgré des indicateurs économiques plutôt mitigés, le Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,82% à 25'539,57 points et l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, est monté de 0,64% à 7575,48 points. L'indice élargi S&P 500 a pris 0,82%, à 2826,15 points.

"Le marché continue à réagir aux commentaires de Jerome Powell qui, en affirmant mardi que la Fed était prête à agir (pour maintenir l'expansion), a clairement signalé que la Fed n'allait pas laisser l'économie glisser vers la récession, que la Fed était prête à abaisser les taux", a commenté Alan Skrainka, de Cornerstone Wealth Management.

Selon l'outil FedWatch de la plateforme boursière CME, les investisseurs évaluent désormais à 58% la probabilité que la Fed abaisse ses taux dès juillet.

Ce jeudi, les intervenant attendront tout particulièrement les décisions de la Banque centrale européenne (BCE). Ses dirigeants se retrouvent alors que s'accumulent les inquiétudes sur la croissance et l'inflation en zone euro.

"Les observateurs du marché s'attendent non seulement à ce que la BCE soit encore plus généreuse dans son nouveau programme de TLTRO", les prêts géants qu'elle accorde aux banques européennes, dont elle devrait donner les détails jeudi, mais ils s'attendent aussi à ce qu'elle affirme être "prête à faire ce qui est nécessaire pour être la plus accommodante possible", a souligné Mazen Issa, de TD Securities.

Sur le front macro-économique, les commandes passées à l'industrie allemande ont légèrement progressé sur un mois en avril (+0,3%) après un rebond de 0,8% en mars et une chute de 4,0% en février.

A la Bourse suisse, après une ouverture poussive et un infime gain de 0,09%, le SMI se reprenait quelque peu après dix minutes d'échanges, notant 9685,41 points, soit une expansion de 0,28%. Le SLI progressait dans le même temps de 0,2% à 1483,03 points, alors que l'indicateur élargi SPI s'adjugeait 0,31% à 11'721,57 points.

Sur les 30 valeurs composant le SLI, seules huit s'affichaient en baisse, le plus fort repli revenant à la toujours volatile AMS (-1,4%), l'action du fournisseur autrichien de capteurs devançant Sonova (-0,7%) et Lafargeholcim (-0,6%).

Côté gagnants, le poids lourd Roche (+0,8%) menait le bal, sans information particulière, suivi de Kühne+Nagel (+0,7%) et de Nestlé (+0,7% également).

Le 3e poids lourd de la cote, Novartis présentait pour sa part des gains plus modestes, soit une hausse de 0,3%. Seule nouvelle matinale du côté SMI, le géant pharmaceutique bâlois a annoncé de bons résultats pour un traitement en phase d'étude destiné aux transplantés des reins.

Parmi les autres informations du jour, la Comco a bouclé son enquête visant les ententes illicites de plusieurs banques sur le marché des changes, mettant à l'amende Barclays, Citigroup, JP Morgan, MFUG Bank et RBS. Impliquée, la grande banque UBS (+0,2%) échappe aux sanctions, le numéro un bancaire helvétique ayant dénoncé l'entente. Son dauphin, Credit Suisse (-0,1%) est encore sous enquête.

Du côté du marché élargi, Airopack dégringolait de -26,2% après avoir obtenu de la justice zougoise une prolongation du sursis concordataire. Le spécialiste des aérosols va bénéficier de cette mesure jusqu'au 14 octobre, mais le délai peut être étendu.

Leclanché chutait également fortement (-5,6%), tout comme Wisekey (-3%). Au rang des vainqueurs figuraient notamment Metall Zug (+3,4%) et Addex (+3%).

L'équipementier de laboratoires Tecan (+1,1%) a confirmé ses perspectives financières pour l'exercice 2019 à l'occasion du "Capital Markets Day". A moyen terme, l'entreprise zurichoise confirme également son intention de dépasser la croissance organique moyenne du marché ainsi que de procéder à de nouvelles acquisitions.

Le constructeur autrichien de motos KTM Industries (+0,3%) a repris, via sa filiale KTM Sportmotorcycle, la totalité de la société australienne Motorcycle Distributors Australia, renforçant par cette opération sa présence sur l'île-continent et en Nouvelle Zélande.

