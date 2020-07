Bourse Zurich: début de semaine positif, avec des hauts et des bas

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine comme elle avait fini la précédente, du bon pied. Après avoir ouvert légèrement au-dessus de la barre des 10'300 points, le SMI a perdu son élan en matinée, jusqu'à effectuer un bref passage au rouge. Il s'est repris ensuite, s'est à nouveau rapproché de son plus haut du jour, avant de caler durant l'après-midi, pour remonter à nouveau sur la fin et finir juste en dessous de son plus haut du jour.

A New York, Wall Street gagnait nettement du terrain en matinée, soutenu par des nouvelles jugées rassurantes concernant la recherche et le développement d'un vaccin contre le coronavirus.

"Vendredi, le marché s'est enthousiasmé d'une annonce de Gilead Sciences présentant de nouvelles données positives sur le traitement du Covid-19 par le remdesivir", a rappelé Patrick O'Hare de Briefing.com.

"Aujourd'hui, le marché s'enthousiasme d'apprendre que les vaccins potentiels issus du partenariat entre Pfizer et BioNTech ont bénéficié d'une procédure d'examen accélérée par la FDA", l'agence américaine du médicament, a-t-il ajouté.

En outre, "l'économie de la Chine est en train de récupérer du choc Covid-19 et les indicateurs ont récemment signalé que la croissance allait probablement encore s'accélérer", a expliqué Lee Hardman, analyste pour MUFG.

Le SMI a terminé en hausse de 0,69% à 10'300,96 points, avec un plus haut à 10'304,04 et un plus bas à 10'220,33 points. Le SLI a gagné 0,77% à 1555,27 points et le SPI 0,69% à 12'757,74 points. Sur les 30 valeurs vedettes, deux seulement ont reculé.

Pour certains intervenants, la reprise de l'action Kühne+Nagel (-0,2%)a été trop rapide. La Banque cantonale de Zurich (ZKB) estime ainsi que la nominative est "historiquement surévaluée", évoluant quasiment un quart au-dessus de sa moyenne sur cinq ans.

Swiss Re (-0,1%) est l'autre perdant.

La volatile AMS (+0,03%) a terminé quasiment à l'équilibre. Le fabricant autrichien de semi-conducteurs a émis un emprunt supplémentaire de 200 millions d'euros à 6% avec échéance en 2025, notamment pour financer ou refinancer certaines activités et la dette du groupe.

Dans le camp des poids lourds, Novartis (+0,2%) et Nestlé (+0,3%) ont terminé dans le bas du tableau.

Roche (+1,5%) a fini au pied du podium du jour. Le bon de jouissance n'a pas souffert de l'échec de l'une de ses nombreuses études cliniques sur le Tecentriq, après avoir revendiqué des avancées dans le domaine de l'hémophilie. Par ailleurs, Bernstein a repris la couverture à "outperform", alors que Vontobel a abaissé l'objectif de cours et confirmé "buy".

Adecco (+2,8%) précède Temenos (+2,5) et Swatch (+1,9%) sur le podium.

L'action du géant du travail temporaire a notamment été soutenue par un relèvement de son objectif de cours de la part de la Banque royale du Canada qui a confirmé "outperform". Selon l'analyste, le groupe devrait être parmi les premiers à profiter d'un retournement de tendance sur les marchés de l'emploi.

On s'attend à ce que Swatch dévoile ces prochains jours ses chiffres semestriels. Richemont (+1,1%) fait aussi partie des titres recherchés ce lundi.

Temenos lèvera le voile sur son deuxième partiel mercredi. Après le recul surprise du premier trimestre, les analystes tablent sur une nouvelle baisse des recettes au second.

Partners Group (+1,2%) a progressé à la veille de la publication de ses avoirs sous gestion au premier semestre. Le gestionnaire d'actifs avait exceptionnellement publié en juin un point sur sa performance après quatre mois, en raison de la pandémie du coronavirus. Il table au premier semestre sur une évolution stable de la masse sous gestion.

Sur le marché élargi, l'équipementier du bâtiment Arbonia (+10,8%) a vu son chiffre d'affaires au premier semestre impacté par la pandémie de coronavirus, tandis que la rentabilité a été améliorée grâce aux mesures de réduction des coûts. La situation s'est progressivement améliorée depuis juin.

Le prestataire de services informatiques Softwareone (+2,2%) a annoncé le rachat du néerlandais B-lay, spécialisé dans l'accompagnement des entreprises dans leurs projets liés aux logiciels et à l'informatique en nuage. Les détails financiers seront tenus confidentiels.

rp/buc