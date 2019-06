Bourse Zurich: démarrage à reculons, au lendemain de nouveaux sommets

Zurich (awp) - La Bourse suisse reprenait son souffle mercredi dans les premiers échanges, après l'effacement par son indice phare la veille en séance de la barre des 10'000 points. La place new-yorkaise avait bouclé la session de mardi en hausse, soutenue comme ses homologues européennes par des propos de Mario Draghi ouvrant la voie à un nouvel assouplissement de l'accommodante politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).

Les regards se tournent désormais vers la Réserve fédérale américaine qui doit faire le point sur sa propre politique monétaire, au terme de deux jours de conclave.

Sur le front conjoncturel, le Japon a accusé en mai un déficit commercial, attribué notamment au tassement de ses exportations vers la Chine.

L'actualité des entreprises était marquée par un avertissement sur résultats. Le transformateur de produits carnés Bell (-6,0%) a prévenu que l'épidémie de peste porcine en Chine aura un impact non négligeable sur sa performance opérationnelle au premier semestre.

A 09h12, le Swiss Market Index (SMI) cédait 0,35% à 9954,08 points, le Swiss Leader Index (SLI) égarait 0,07% à 1523,89 points et le Swiss Performance Index (SPI) abandonnait 0,33% à 12'015,98 points. Sur les trente principales valorisations, quinze prenaient de la hauteur, treize reculaient et deux (Sika et Temenos) tergiversaient encore.

Le géant de l'inspection et de la certification SGS (-1,4%) accusait la plus forte baisse, dans la foulée d'une dégradation de recommandation à "reduce" par Oddo BHF, contre "buy" jusqu'alors.

Les poids lourds bridaient tout espoir de poursuite de la chasse aux records, Nestlé abandonnant 1,0%, Novartis 0,8% et Roche 0,6%. Ce dernier fait l'objet d'une hausse cosmétique de l'objectif de cours pour son bon de jouissance par Vontobel, au lendemain du feu vert japonais à un nouvel anticancéreux.

Lonza (-0,5%) a conclu un partenariat dans les thérapies cellulaires avec l'israélien Gamida Cell. Clariant (+0,9%) a fait de même avec Elevance dans les composants naturels.

Bancaires et valeurs du luxe à l'inverse avaient le vent dans le dos. La porteur Swatch (+1,8%) et Julius Bär (+1,3%) se lançaient ainsi à la poursuite de l'impondérable AMS (+2,4%). UBS s'adjugeait 1,0%, Richemont 0,8% et Credit Suisse 0,6%.

Sur le marché élargi, Bâloise (-0,2%) envisage un rachat d'immeubles pour près de 200 millions de francs suisses.

Polyphor (-2,6%) se lance dans une étude clinique avancée sur son balixafortide contre une forme de cancer du sein. Obseva (+0,5) assure avoir clarifié certains points avec la FDA en vue d'un lancement de phase III sur le nolasiban.

