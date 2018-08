Bourse Zurich: en dents de scie dans le rouge, peu de nouvelles d'entreprises

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait en dents de scie sur une note légèrement négative mercredi vers la fin de matinée. Le front des nouvelles d'entreprises restait clairsemé. "Si l'optimisme règne à Wall Street en raison de l'accord commercial entre le Mexique et les Etats-Unis, les investisseurs européens font preuve de plus de retenue", a commenté un analyste d'AxiTrader.

"Les incertitudes autour du Brexit et les tensions entre l'Italie et l'Union européenne pèsent sur l'ambiance de notre côté de l'Atlantique, et l'euro fort pèse sur les marchés", a-t-il ajouté.

Sur le front économique, le boom de la construction marque une pause en Suisse, selon l'indice de Credit Suisse qui a perdu 3 points à 138 au troisième trimestre, son niveau le plus bas depuis deux ans.

En France, la croissance économique a bel et bien plafonné à 0,2% au deuxième trimestre, en raison notamment d'une légère baisse de la consommation, selon une deuxième estimation publiée par l'Insee.

Aux Etats-Unis, on attendait cet après-midi la 2e estimation du PIB au 2e trimestre, les promesses de vente de logements en juillet et les stocks hebdo de pétrole.

Vers 10h45, le SMI cédait 0,22% à 9063,97 points, avec un plus bas à 9056,90 et un plus haut à 9088,39 points. Le SLI perdait 0,20% à 1483,55 points et le SPI 0,16% à 10'828,28 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 19 reculaient, 10 montaient et un était stable.

Les plus gros perdants étaient Sonova (-2,6%), Swatch (-2,0%) et Richemont (-1,2%).

Selon une rumeur, l'actionnaire Tobias Rihs aurait vendu des actions du fabricant d'appareils auditifs.

Deutsche Bank a abaissé l'objectif de cours de Richemont et a confirmé "hold". L'analyste s'attend à une augmentation du chiffre d'affaires pour la période d'avril à août, portée en particulier par le commerce en ligne. En raison de conditions de change défavorables, les estimations EPS ont été abaissées.

Novartis (-0,6%) a annoncé que sa filiale ophtalmologique Alcon rappelle de manière "volontaire" son dispositif chirurgical Cypass Microstent destiné aux opérations sur le glaucome et recommande aux chirurgiens sur l'ensemble de la planète d'arrêter d'implanter ce produit sur de nouveaux patients. Ce retrait n'aura aucune incidence financière, a précisé un porte-parole.

Par ailleurs, la Commission européenne a accordé une homologation pour sa combinaison de Tafinlar et de Mekinist dans l'indication contre le mélanome positif à la mutation BRAF V600 après ablation complète de la tumeur. Il s'agit du troisième feu vert pour cette combinaison sur le Vieux continent, selon Novartis.

Chugai, filiale nippone de Roche (-0,4%), lance la commercialisation de l'anticorps monoclonal humanisé Gazyva, contre le lymphome folliculaire positif au CD20. Genentech a pour sa part conclu avec le laboratoire allemand Affimed un contrat de collaboration portant sur le développement et la commercialisation d'immunothérapies oncologiques. Ce dernier pourra recevoir jusqu'à cinq milliards de dollars.

Nestlé gagnait 0,2%.

Au lendemain des chiffres de Bâloise (inchangé), Vontobel a réduit l'objectif de cours et confirmé "hold". L'augmentation des provisions en Allemagne a pesé sur le 1er semestre et débouché sur une réduction des prévisions pour 2018, mais l'évolution sous-jacente reste toutefois saine, selon l'analyste.

Parmi les gagnants, Sika (+1,0%) précédait Givaudan (+0,8% à 2364,00 francs suisses). Ce dernier a noué un partenariat stratégique avec Synthite. Les deux entreprises associeront leurs ressources pour rechercher et développer de nouveaux parfums à partir d'ingrédients naturels aux notes fleuries et épicées. Les détails financiers n'ont pas été dévoilés. En outre, Morgan Stanley a repris la couverture de Givaudan à "overweight" et fixé l'objectif de cours à 2600 CHF. L'action a sousperformé celle de son concurrent Symrise, selon les analystes. Cela offre une intéressante opportunité d'entrée pour les investisseurs.

Sur le marché élargi, Emmi (-5,4%) a vu sa rentabilité prendre l'ascenseur sur les six premiers mois de l'année, alors que ses recettes n'ont que marginalement progressé. Les prévisions annuelles ont été confirmées, ce qui a soulagé Vontobel.

Jungfraubahn (+3,1%) a réalisé un premier semestre qualifié de "réjouissant". Les recettes ont franchi la barre des 100 millions de francs suisses, alors que la fréquentation n'a que très légèrement progressé (+0,4%) à un nouveau record.

Intershop (+0,2%) a enregistré une hausse de 11% de son bénéfice net au premier semestre à 32,7 millions de francs suisses. En raison de ventes de propriétés l'année dernière, le revenu des immeubles a toutefois diminué.

