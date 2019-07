Bourse Zurich: en hausse en matinée, en-dessous des 10'000 points cependant

Zurich (awp) - Après avoir ouvert en nette hausse, la Bourse suisse demeurait dans le vert à l'approche de la mi-journée, les investisseurs se montrant soulagés par la trêve commerciale entre Washington et Pékin intervenue à l'issue du sommet du G20. L'indices des valeurs vedettes ne parvenait cependant pas à demeurer durablement au-dessus des 10'000 points.

Alors que Tokyo a clôturé lundi sur un bond de 2,13%, les principaux indices américains avaient fini vendredi soir en légère hausse, les investisseurs préférant abandonner leurs positions vendeuses après la rencontre entre les présidents Xi et Trump et le début d'un nouveau semestre, note dans un commentaire Mirabaud Securities. Les discussions entre les présidents américain et chinois ont cependant une nouvelle fois accouché d'une souris, soit une trêve à défaut d'un accord.

Toutefois, les investisseurs ont salué la décision de Donald Trump d'autoriser davantage de ventes de composants technologiques américains à l'équipementier chinois Huawei. Selon Mirabaud Securities, des prises de bénéfice sont attendues ces prochains jours dans l'attente du début des résultats d'entreprises au 2e trimestre et de la réunion de la Fed du 31 juillet.

Les investisseurs, qui parient à 100% sur une baisse des taux de la Fed fin juillet, ont été confortés dans leur sentiment par la faiblesse de l'indice des prix "core" PCE (l'indicateur préféré de la Fed en matière d'inflation).

En Suisse, Le moral des petites et moyennes entreprises (PME) helvétiques a pris un coup en juin, plombé par un contexte mondial incertain et la raffermissement du franc. L'indice PME PMI compilé mensuellement par la coopérative bancaire s'est nonobstant établi à 52,0 points, contre 54,2 points un mois plus tôt. L'OFS a pour sa part annoncé une érosion de 1,6% en termes nominaux des chiffres d'affaires du commerce de détail en mai.

Après avoir ouvert en hausse de 0,94% à 9990,94 points, l'indice des valeurs vedettes SMI ne parvenait cependant pas à rebondir encore. Vers 10h15, il plafonnait à 9978,55 points, soit un gain de 0,81%, non sans avoir atteint un plus haut à 10'022,89 points plus tôt en matinée. Le SLI s'étoffait pour sa part de 0,76% à 1532,71 points, alors que l'indicateur élargi SPI prenait 0,61%% à 12'049,95 points.

Sur les trente principales cotations, quatre perdaient du terrain, à savoir Swisscom (-0,5%), le poids lourd Nestlé (-0,5%), SGS (-0,2%) - alors que le groupe genevois de certification et d'inspection a annoncé une prise de participation majoritaire dans l'américain Maine Pointe, un cabinet de conseil spécialisé dans la logistique et la distribution - et Givaudan (-0,2).

A l'autre extrémité du classement, la toujours volatile AMS (+4,52%) menait le bal, dopée par la décision américaine d'autoriser davantage de ventes de composants technologiques à l'équipementier chinois Huawei. Le fabricant de capteurs autrichien devançait une autre valeur technologique, Logitech (+2,7%). Les trois bancaires suivaient, Julius Bär progressant de 2,6%, devant UBS (+2%) et Credit Suisse (+1,9%).

En ce qui concerne le 3e poids lourds, Roche (+1%) figurait dans la première moitié de tableau, soutenant l'indice de référence. Le fournisseur bâlois de composants pour l'industrie pharmaceutique Lonza (+0,4%) a annoncé l'acquisition d'un site de production de Novartis.

Le cimentier zurichois Lafargeholcim s'appréciait aussi vivement (+1,5%), l'agence Bloomberg affirmant que le géant souhaite s'emparer des activités de BASF dans la chimie de la construction.

Du côté du marché élargi, Obseva décollait de 11,4%, alors que le laboratoire plan-les-ouatien spécialisé dans la santé et la fertilité féminines a nommé Elizabeth Garner au poste de directrice médicale et membre de la direction générale à partir du 15 juillet. Implenia affichait pour sa part un bond de 4%.

Cembra Money Bank s'envolait de 2,7% après avoir fait part de l'acquisition du spécialiste du crédit à la consommation Cashgate. Pour ce faire, le prestataire zurichois de services financiers a versé 277 millions de francs suisses au vendeur, la société Aduno.

vj/jh