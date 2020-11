Bourse Zurich: en manque d'inspiration, le SMI clôture dans le rouge

Zurich (awp) - La Bourse suisse n'est pas parvenue mardi à consolider les gains engrangés la veille dans la foulée du nouvel espoir suscité par la prochaine disponibilité d'un vaccin supplémentaire contre le Covid-19. En sérieux manque d'impulsion, le flux de nouvelles d'entreprises demeurant bien mince, le SMI a clôturé dans le rouge, malgré une belle remontée en fin de séance.

La perspective d'un nouveau vaccin efficace contre le Covid-19 est certes susceptible de marquer le début de la fin de la pandémie, mais la situation demeure dans l'immédiat tendue, nuance cependant Credit Suisse. Le numéro deux bancaire helvétique rappelle en effet que la dernière vague de contamination a mis à mal le rétablissement conjoncturel amorcé aux Etats-Unis et en Europe.

L'absence de nouvelles d'entreprises d'envergure ou d'indications conjoncturelles primordiale a longtemps privé la place zurichoise d'impulsion. Dans l'après-midi, les données portant sur un fort ralentissement des ventes au détail outre-Atlantique en octobre ainsi qu'une hausse supérieure aux attentes de la production industrielle américaine ont tenté d'apporter un peu d'animation.

A New York, les principaux indicateurs de Wall Street perdaient du terrain en matinée, le Dow Jones lâchant 0,66%, le Nasdaq 0,22% et le S&P 0,42%.

Le Swiss Market Index (SMI) a achevé la séance en baisse de 0,2% à 10'565,12 points, après un plus haut du jour de 10'628,41 points en matinée et un plus bas de 10'540,72 points vers 16h00. Le Swiss Leader Index (SLI) a pour sa part abandonné 0,21% à 1654,51 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,24% à 13'090,44 points.

Sur les 30 plus grosses capitalisations du marché helvétique, 15 ont reculé, l'autre moitié progressant.

Si les mouvements opposés se sont annihilés, le fossé entre les deux extrémités du classement s'est fortement creusé. Ainsi Swiss Re a bondi 2,06%, reprenant en fin de séance Richemont (+2%), longtemps échappé du jour, alors qu'en bas de tableau Lonza, qui a repris la lanterne rouge à Sonova (-4,2%), a chuté de 5,1%.

Dopé la veille par les annonces de son partenaire américain Moderna, Lonza a rendu les gains engrangés la veille. Le fabricant zurichois des dispositifs d'assistance auditive Sonova avait lui aussi affiché une solide performance lundi, dans la foulée de résultats semestriels moins sinistrés que redouté.

Les poids lourds défensifs évoluaient en ordre éclaté. Nestlé (+0,4%) s'affichait clairement dans le vert, alors que Novartis fléchissait de 0,27% et le bon Roche de 1,3%

Les valeurs financières ont vécu une bonne séance, à l'exception de Partners Group (-0,6%). Julius Bär a ainsi gagné 0,6%, UBS 0,8%, Credit Suisse 1,1%, Zurich Insurance 1,2% et Swiss Life 1,5%.

Sur le marché élargi, Cosmo a terminé sur un repli de 0,6%. Le laboratoire transalpin a obtenu un feu vert pour la commercialisation de son facilitateur de coloscopie Eleview au pays du Soleil levant.

Le producteur d'outillage et de dispositifs de fixation SFS s'est lui envolé de 4,2%, après avoir revu à la hausse ses ambitions pour l'ensemble de l'exercice.

L'exploitant de kiosques Valora a par contre lâché 4,4%, après avoir placé dans la nuit 440'000 actions avec un rabais sur le cours de clôture de lundi.

Zur Rose s'est aussi illustré parmi les perdants du jour, son titre chutant de 5,6%, alors que le géant américain du commerce en ligne Amazon a annoncé le lancement de nouveaux services dans la pharmacie aux Etats-Unis. La groupe se dote ainsi d'une page dédiée permettant de commander en ligne des médicaments prescrits par des professionnels de santé.

vj/lk