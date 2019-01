Bourse Zurich: en ordre dispersé pour la première séance de l'année

Zurich (awp) - La Bourse suisse a bouclé sa première séance de l'année sur une note inégale. Alors que le SMI et le marché élargi (SPI) ont terminé dans le vert, le SLI a lui perdu un peu de terrain. Il faut dire que l'indice vedette de SIX a été soutenu à bout de bras par ses poids lourds, Roche et Nestlé surtout, ce qui lui a même permis de brièvement repasser au-dessus des 8500 points.

A New York, Wall Street reculait nettement en matinée. Les indices d'un affaiblissement de l'économie en Chine, pays pourtant moteur de la croissance mondiale durant des années, se multiplient ces derniers temps. Mercredi soir, cela avait obligé Apple à réviser en baisse ses prévisions de résultats pour le 4e trimestre 2018.

En pleine guerre commerciale entre Pékin et Washington, et alors qu'aucune issue n'est pour le moment sur la table, cette annonce d'Apple est le résultat d'"une autre balle dans le pied que Donald Trump inflige à l'économie américaine", a commenté Phil Davis, de PSW Investments.

Sur le front économique, l'activité dans le secteur manufacturier aux Etats-Unis a progressé moins que prévu en décembre, décevant les attentes des analystes. L'indice ISM manufacturier a reculé de 5,2 points de pourcentage par rapport à novembre, à 54,1%. C'est son plus faible niveau depuis deux ans. Les analystes prévoyaient un ralentissement moindre à 57,8%.

Entreprises moins confiantes

En Suisse, la confiance des responsables d'achats a stagné en décembre. L'indice PMI s'est établi en décembre à 57,8 points, soit 0,1 point en dessus de son niveau de novembre. Les économistes l'attendaient à 57,2 points.

Le SMI a terminé en hausse de 0,44% à 8466,01 points, avec un plus haut à 8503,07 et un plus bas à 8388,97. Le SLI a perdu 0,44% à 1290,30 points et le SPI a gagné 0,29% à 9858,59 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 10 ont progressé et 20 reculé.

Le podium du jour se compose de Roche (+2,4%), Swisscom (+2,2%) et Nestlé (+1,8%).

Les deux poids lourds ont soutenu l'indice à bout de bras, alors que le troisième larron, Novartis, a terminé en léger recul de 0,1%. JPMorgan a abaissé la recommandation pour Novartis à Underweight de "neutral", mais a relevé l'objectif de cours. Selon l'analyste, les perspectives se sont fondamentalement améliorées pour les principaux groupes pharma de la planète. Novartis doit procéder à plusieurs lancements de nouveaux produits dans la courant de cette année, mais reste derrière Novo Nordisk, Roche ou Astra Zeneca au palmarès des préférences de la banque américaine.

UBS a relevé la recommandation pour Nestlé à "buy" de "neutral" et augmenté l'objectif de cours. L'analyste de la banque aux trois clefs voit des potentiels de croissance rentable et de remaniements du portefeuille de la part du géant de Vevey. Il souligne aussi la robustesse du bilan de l'entreprise.

AMS trébuche à nouveau

Dans le camp des perdants, la volatile AMS (-23,2%) tient la palme et la lanterne rouge. L'action du fabricant autrichien de semi-conducteurs a plongé au lendemain de la révision à la baisse de ses prévisions de vente par Apple, client important du groupe (même s'il ne l'a jamais officiellement confirmé). Temenos (-7,7%) et Logitech (-5,9%) complètent le trio.

Les analystes de Credit Suisse ont réduit l'objectif de cours de Temenos et confirmé "neutral". Ils ont revu leurs estimations après l'acquisition d'Avoka et ont salué la capacité du groupe genevois à gagner des parts dans un marché structurellement en croissance.

La banque aux deux voiles a aussi rétrogradé Adecco (-5,2%) à "underperform" de "neutral" et a fortement réduit l'objectif de cours. La poursuite attendue du tassement du marché du travail et de la croissance organique va peser sur le cours du spécialiste du placement temporaire, notent Andy Grobler et son équipe d'analystes.

Les valeurs du luxe Swatch (-3,5%) et Richemont (-2,8%) ont nettement reculé aussi, plombées par les craintes de ralentissement de la conjoncture chinoise, selon des courtiers.

Aryzta se reprend

Sur le marché élargi, SFS (-2,6%) a vu les analystes de Berenberg démarrer la couverture à 65 francs suisses et recommandation à la vente.

Parmi les autres valeurs à reculer, on relève notamment IVF (-10,0%), U-Blox (-7,5%) et Elma (-6,9%). A l'inverse, Aryzta (+11,4%) est un des gros gagnants du jour avec Hochdorf (+9,2%) et les pharma Relief Therapeutics (+7,7%), Newron (+7,1%) et Idorsia (+5,6%). Ces dernières ont probablement profité de l'annonce du rachat de Celgene par Bristol-Myers-Squibb pour 74 milliards de dollars.

