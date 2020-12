Bourse Zurich: en piste pour un possible rally de fin d'année

Zurich (awp) - Au lendemain d'une forte poussée, la Bourse suisse continuait à gagner du terrain mardi dans les premiers échanges, esquissant les prémices de ce qui pourrait être un rally de fin d'année. Une certaine euphorie semblait s'emparer des marchés financiers, poussant Wall Street lundi et Tokyo vers de nouveaux sommets historiques.

La bonne humeur est soutenue par la ratification du plan de relance américain par le président Donald Trump. Les progrès réalisés dans la lutte anti-Covid ont aussi nourri l'optimisme de Wall Street, tout comme l'accord post-Brexit entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.

Après avoir évité un Brexit "dur" et grâce à la ratification du plan de relance, tous les voyants boursiers sont au vert, affirment les analystes de Raiffeisen dans un commentaire.

A trois jours de la nouvelle année, le flux de nouvelles d'entreprises était quasiment tari. La journée s'annonçait également calme du côté des données macroéconomiques.

A 09h05, le Swiss Market Index (SMI) se renforçait de 0,12% à 10'616,54 points, tandis que le Swiss Leader Index (SLI) prenait 0,13% à 1676,10 points. Le Swiss Performance Index (SPI) grappillait 0,19% à 12'236,89 à points. Parmi les valeurs vedettes, 21 progressaient, sept reculaient, alors que Lafargeholcim et Swisscom étaient à l'équilibre.

Logitech (+1,2%), Straumann (+0,9%) et Temenos (+0,6%) caracolaient en tête, suivis de Richemont, Novartis, AMS et Kühne+Nagel (+0,5% pour tous). Les autres poids lourds Roche (+0,3%) et Nestlé (-0,2%) évoluaient en ordre dispersé.

Lonza (-0,5%), Zurich (-0,4%) et Credit Suisse (-0,3%) fermaient la marche.

Sur le marché élargi, Dätwyler (+2,0%) a prolongé jusqu'en 2030 son contrat avec le spécialiste du café en capsules Nespresso, sans fournir de détail financier. Le groupe uranais assure la production de capsules et de joints assurant l'étanchéité de ces dernières.

