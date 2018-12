Bourse Zurich: en quête de rédemption avant la fin de l'année

Zurich (awp) - La Bourse suisse pansait ses plaies vendredi matin, dernière séance de 2018, après avoir dégringolé la veille. Le Swiss Market Index (SMI) a clôturé jeudi au plus bas de l'année sur un repli de 2,63%. Les marchés restaient sous l'emprise d'importantes incertitudes.

A Wall Street, les principaux indices ont connu une envolée pour la deuxième journée d'affilée. La forte poussée de la place new-yorkaise est à interpréter comme un "nouveau mouvement schizophrénique" que seuls les marchés américains peuvent connaître, affirme Mirabaud Securities.

La Bourse de Tokyo s'est parée de rouge pour sa dernière séance de 2018. Depuis janvier, l'indice vedette Nikkei a accusé un important repli de 12,1%, une première depuis sept ans.

Le "shutdown" n'a pas pu être levé jeudi aux Etats-Unis, les négociations entre élus démocrates et républicains ayant une nouvelle fois échoué. La paralysie partielle des administrations fédérales, qui va se prolonger jusqu'à la semaine prochaine, continue d'assombrir l'humeur des investisseurs.

Toutefois, à en croire Mirabaud Securities, la nouvelle année devrait faire souffler un vent d'optimisme sur les marchés financiers. Les spécialistes du courtier genevois ont établi un "calendrier de l'espoir", soit une liste de tous les événements positifs attendus en janvier 2019.

Ils anticipent la fin rapide du "shutdown", l'approbation du Brexit par le Parlement britannique ou encore une détente dans le bras de fer budgétaire entre l'Italie et l'Union européenne. Tous ces dossier plombent actuellement l'ambiance sur les marchés.

Au niveau macroéconomique, les chiffres de l'inflation en Allemagne pour décembre ainsi que la balance commerciale aux Etats-Unis pour novembre retiendront l'attention ce vendredi.

Vers 09h10, le SMI gonflait de 1,16% à 8290,79 points et le Swiss Leader Index (SLI) de 1,20% à 1275,02 points. Le Swiss Performance Index (SPI) prenait 1,04% à 9675,91 points. Toutes les valeurs vedettes évoluaient dans le vert.

Les nouvelles d'entreprises étaient très rares, pour la dernière séance de négoce de l'année à Zurich.

Le poids lourd Nestlé (+0,9%) évoluait à un niveau inférieur du marché après avoir sombré de plus de 3% la veille. Les valeurs pharmaceutiques Roche et Novartis prenaient respectivement 1,2% et 1,0%.

Credit Suisse (+1,5%) s'éloignait de la barre symbolique de 10 francs suisses dangereusement approchée jeudi. UBS et Julius Bär s'étoffaient respectivement de 2,0% et de 1,8%. Toutes les bancaires ont souffert jeudi. Logitech (+2,0) complétait le trio de tête.

Sur le marché élargi, l'assureur Bâloise (+1,1%) a renforcé son portefeuille immobilier en investissant 86,5 millions de francs suisses dans Infracore. Le groupe rhénan détient ainsi 20% de la filiale d'Aevis Victoria, spécialisée dans l'immobilier du secteur de la santé.

fr/al