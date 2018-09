Bourse Zurich: en recul dans les premiers échanges

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la séance en zone rouge. Wall Street a limité les dégâts mardi dans un contexte de tensions géopolitiques tenaces et après des données conjoncturelles américaines encourageantes. En Suisse, quelques petites entreprises du marché élargi ont publié leurs résultats semestriels.

Le modeste recul de la Bourse newyorkaise tranche avec la liste d'inquiétudes qui pèse sur le moral des investisseurs. Les tensions commerciales entre les Etats-Unis et le reste du monde sont toujours aussi vives. Les craintes concernant les pays émergents également, avec un cinquième jour consécutif de baisse, énumère Mirabaud Securities dans son commentaire matinal.

Les marchés vont suivre avec attention les négociations commerciales entre les Etats-Unis et le Canada, avec la reprise des discussions dans le cadre de l'Accord de libre-échange nord-américain (Aléna).

Au niveau macroéconomique, la publication de la balance des comptes courants aux Etats-Unis constituera l'un des points d'orgue de la journée.

A 9h10, le Swiss Market Index (SMI) cédait 0,33% à 8922 points. Le Swiss Leader Index (SLI) perdait 0,30% à 1459,38 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,40% à 10'654,66 points. Parmi les trente valeurs vedettes de la Bourse suisse, 24 reculaient, deux progressaient et quatre étaient stables.

Nestlé (-0,4%) a annoncé mardi soir avoir terminé la reprise d'une participation majoritaire dans le sud-américain Terrafertil. Cela permettra au groupe agroalimentaire veveysan de renforcer sa position dans la région sur le segment des aliments à base de plantes.

Les autres poids lourds Novartis (-0,7%) et Roche (stable) évoluaient en ordre dispersé.

Partners Group (-0,6%) a atteint l'objectif de son troisième programme d'investissements dans l'immobilier. Le gestionnaire d'actifs a levé 2 milliards d'euros (2,26 milliards de francs suisses).

Les bancaires UBS (+0,2) et Credit Suisse (stable) étaient dans le bon wagon, tout comme Swatch (+0,3%), Swisscom et Schindler (tous deux inchangés).

Différentes valeurs du marché élargi ont publié leurs chiffres semestriels entre mardi soir et mercredi matin. Parmi ces entreprises figurent le fribourgeois Villars Holding et le zougois EEII (non traités).

Kuros chutait de 5,9%. La biotech zurichoise a réduit sa perte nette au premier semestre 2018.

Kudelski gonflait de 0,6%. La filiale Nagra a remporté trois contrats avec le géant des télécommunications Vodafone.

Barry Callebaut (-0,3%) a enregistré le départ de sa directrice des ressources humaines. Les détails sur sa succession seront fournis ultérieurement.

Jefferies a repris la couverture de Temenos (-2,7%) avec une recommandation "underperform". Dans son étude, la banque d'investissement newyorkaise affirme que la reprise attendue pour le développeur de logiciels bancaires sera moins vigoureuse aux Etats-Unis. Temenos est plus à l'aise sur son marché européen.

Le fournisseur de composants automobiles Adval Tech (non traité) a vendu sa filiale thaïlandaise, Adval Tech (Thaïlande), au singapourien Sunningdale Tech.

MCH Group (+0,9%) esquissait un mouvement de reprise. Credit Suisse a abaissé mardi la perspective du groupe bâlois à "négative". L'organisateur d'événements et de foires a enregistré des résultats mitigés au premier semestre, avec un chiffre d'affaires en hausse mais une rentabilité faible.

fr/ol