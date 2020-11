Bourse Zurich: en verve, le SMI refranchit le cap des 10'500 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse étoffait ses gains mercredi à l'approche de la mi-journée. Après une entame de séance modérée, son indice phare SMI a petit à petit confirmé son rebond, au lendemain d'une séance marquée par une correction après l'emballement des marchés à "l'annonce de la décennie" lundi concernant un vaccin prometteur. Aux Etats-Unis, le président en poste Donald Trump refuse toujours de reconnaître sa défaite face au démocrate Joe Biden.

"L'attente d'une autorisation rapide d'un vaccin contre le Covid-19 et l'élection d'un nouveau président américain stimulent les investisseurs", observe Timo Emden, analyste indépendant.

Le laboratoire américain Pfizer et son partenaire allemand Biontech avaient annoncé lundi que leur candidat était "efficace à 90%" contre le Covid-19, selon l'essai à grande échelle de phase 3 en cours.

"Attention cependant à l'excès d'euphorie concernant les médicaments", prévient dans son commentaire John Plassard de Mirabaud Banque, rappelant que le Brésil avait suspendu les essais cliniques d'un vaccin expérimental chinois contre le coronavirus après "un incident grave" survenu chez un volontaire.

Vers 11h10, le Swiss Market Index (SMI) engrangeait 1,34% à 10'499,90 points, peu après avoir marqué un plus haut à 10'508,49 points. Le Swiss Leader Index (SLI) s'offrait 1,03% à 1638,73 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) 1,31% à 13'029,45 points. Sur les 30 valeurs vedettes de la Bourse suisse, 22 gagnaient du terrain et huit en cédaient.

Alcon (+4,3%) continuait de faire la course en tête, après la publication dans la nuit de mardi à mercredi de ses résultats au troisième trimestre. Durement frappé au printemps par les mesures de confinement, le mastodonte des dispositifs et consommables ophtalmiques a redressé la tête pour venir décoiffer les projections des analystes.

En queue de classement en début de séance, Logitech (+3,4%) s'était hissé sur la deuxième marche du podium, devant le bon de jouissance Roche (+2,4%), alors que Lonza (+2,3%) devait se contenter de la médaille en chocolat.

Les deux autres poids lourds Nestlé (+1,7%) et Novartis (+1,6%) soutenaient également l'indice.

Richemont (+1,3%) a vu sa recommandation dégradée à "market perform", après "outperform", par Bernstein, mais relevée de deux crans par Bank of America, qui préconise désormais l'achat du titre et a dans la foulée relevé son objectif de cours, tout comme Goldman Sachs et Citigroup.

Givaudan (+1,2%) a vu son objectif de cours raboté par Bernstein, qui recommande toujours de se défaire du titre

SGS (+0,4%) montait modérément. Au lendemain de l'annonce de l'acquisition de l'allemand Synlab, le géant de l'inspection et de la certification a vu sa recommandation relevée à "hold", après "underperform", par Jefferies, qui a également revu son objectif de cours à la hausse, à l'instar de Barclays, JPMorgan, RBC et Vontobel.

Dans le wagon de queue, Adecco (-1,5%) tenait la lanterne rouge, derrière Sonova (-1,1%) et Clariant (-0,9%), sans nouvelle particulière.

Sur le marché élargi, Barry Callebaut (+1,4%) a vu son bénéfice net chuter de 14,8% à 311,5 millions de francs suisses sur l'exercice décalé 2019/20 (clos fin août). La performance s'est toutefois avérée dans l'ensemble supérieure aux attentes du marché, et les actionnaires se verront proposer un dividende de 22 francs suisses par action.

EFG International (+2,3%) a vu sa masse sous gestion croître au troisième trimestre et proposera à ses actionnaires de se prononcer sur le versement de la deuxième tranche du dividende 2019.

Swissquote (+1,8%) a annoncé son intention de lancer une nouvelle application bancaire en collaboration avec Postfinance. Les détails devraient être communiqués une fois que le lancement d'une offre concrète sera disponible, probablement au premier semestre 2021.

LM Group (+5,0%) et Swiss Steel (ex-Schmolz+Bickenbach, +3,6%) ont également livré un point de situation sur leurs affaires.

