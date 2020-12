Bourse Zurich: encore une séance dans le rouge, le SMI sous les 10'400 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a aligné sa quatrième clôture d'affilée en baisse jeudi. Le SMI, qui avait encore fait une petite excursion dans le vert en début de séance, a ensuite régulièrement fléchi jusqu'en début d'après-midi, pour se mettre à évoluer près de son plus bas du jour. L'indice phare de la place zurichoise a terminé sous la barre des 10'400 points.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée, le Dow Jones repassant la barre des 30'000 points. "Les actions progressent en ce début de séance dans la foulée d'un élan haussier qui a vu les rendements sur les bons du Trésor augmenter et les actions atteindre de nouveaux sommets", ont commenté les analystes de Schwab.

Sur le front économique aux Etats-Unis, 712'000 personnes se sont inscrites au chômage durant la semaine achevée le 28 novembre, soit 75'000 de moins que la semaine précédente. Les analystes tablaient sur 775'000 nouvelles demandes.

Le SMI a terminé en recul de 0,89% à 10'342,63 points, avec un plus bas à 10'325,53 et un plus haut à 10'452,83 points. Le SLI a cédé 0,82% à 1628,50 points et le SPI 0,76% à 12'862,45 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 24 ont reculé et cinq avancé.

Adecco a bouclé à l'équilibre, après avoir vu son objectif de cours relevé par Bank of America, qui a confirmé "buy". L'analyste a été convaincu par la journée des investisseurs et estime que l'innovation laisse augurer une accélération de la croissance organique et un regain de compétitivité face au numéro un du secteur, le néerlandais Randstad.

Le petit groupe des gagnants se compose de Temenos (+1,3%), Partners Group (+1,2%), ABB et UBS (chacun +0,4%) et la porteur Swatch (+0,3%).

Stifel a relevé l'objectif de cours de Partners Group et confirmé "buy". L'analyste juge que l'entreprise constitue une véritable exception dans le secteur financier, sa qualité justifiant sa valorisation élevée.

Credit Suisse (-0,04%) a fini quasiment à l'équilibre. Julius Bär (-0,4%) a fléchi un peu plus nettement.

Lonza (-2,3%) a fermé la marche, derrière Zurich et Alcon (chacun -2,2%).

Les poids lourds Novartis (-1,2%), Roche (-1,0%) et Nestlé (-0,7%) n'ont pas échappé à la tendance.

Le géant veveysan a annoncé qu'il compte investir 3,2 milliards de francs suisses dans un plan ambitieux pour parvenir à zéro émission nette d'ici 2050. Par ailleurs, JPMorgan a augmenté l'objectif de cours et confirmé "overweight". L'analyste juge notamment que le groupe est bien placé pour afficher une croissance des ventes supérieure à la moyenne du secteur.

Lafargeholcim (-0,1%) a aussi fait part de ses ambitions dans le domaine environnemental, et prévoit de débourser en Inde 100 millions de francs suisses dans la récupération de chaleur produite par les déchets. L'opération doit permettre à la multinationale helvético-hexagonale de réduire d'un demi-million de tonnes les émissions de gaz carbonique de ses six sites sur le sous-continent.

Morgan Stanley a relevé la recommandation de SGS (-0,3%) à "overweight" de "equal weight" et fortement augmenté l'objectif de cours. L'analyste voit relativement beaucoup de moteurs de croissance pour le groupe genevois, notamment avec le partenariat pour les essais cliniques d'Astrazeneca et la position de leader dans les domaines de l'électricité et de l'électronique.

Sur le marché élargi, Arbonia (-1,0%) a annoncé racheter la part de 65% qu'il ne détenait pas dans la société allemande Webcom Management. Une fois le rachat terminé, l'équipementier thurgovien du bâtiment intégrera l'entreprise dans sa division dévolue aux fenêtres.

Le fabricant zurichois de puces et modules de communication U-Blox (-3,5%) a annoncé collaborer avec la jeune pousse britannique Focal Point Positioning. La firme de Thalwil a signé un accord avec cette dernière afin d'obtenir l'accès à un logiciel de correction des signaux de navigation.

rp/buc