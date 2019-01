Bourse Zurich: évolution latérale, la BCE en ligne de mire

Zurich (awp) - La Bourse de Zurich évoluait jeudi sur une note quasi inchangée à l'approche de la mi-journée. Les investisseurs devraient rester sur la retenue dans l'attente de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) sur la politique monétaire dans la zone euro.

L'institution de Francfort devrait "prendre en compte" la dégradation des perspectives de croissance, sans toutefois modifier le cours de sa politique, anticipent des analytes.

Au niveau macroéconomique, la croissance de l'activité privée dans la zone euro s'est rapprochée en janvier de la stagnation, son plus bas niveau depuis juillet 2013, selon la première estimation de l'indice PMI composite.

En outre, l'activité du secteur privé en France est tombée en janvier à son plus bas niveau depuis plus de quatre ans, en raison d'un fort repli dans le secteur des services, relève un indice provisoire publié jeudi

A 10h40, le SMI cédait 0,03% à 8955,17 points, le SLI s'appréciait de 0,18% à 1393,19 points et le SPI grignotait 0,01% à 10'469,65 points. Parmi les 30 valeurs vedettes, six pointaient dans le rouge, Partners Group était stable et 23 progressaient

LafargeHolcim (-1,8%) tenait la lanterne rouge provisoire après une rétrogradation de la recommandation du titre à "vendre" par UBS. L'analyste rabote ses estimations de bénéfice par action pour l'année en cours et la suivante afin de refléter le tassement de la dynamique en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'une hausse du taux d'imposition.

Les poids lourds Novartis (-0,9%) et Roche (-0,7%) complétaient le podium des perdants. En revanche Nestlé (+0,4%) soutenait l'indice vedette.

Les laboratoires Roche et Basilea (+2,1%) veulent combiner deux de leurs médicaments pour traiter le cancer de la vessie (urothélial). Afin de confirmer l'efficacité de cette thérapie, les deux groupes pharmaceutiques bâlois vont lancer une étude mi-2019.

La volatile AMS (+8%) affichait de loin la meilleure performance, suivie de Sika (+2,5%) et Temenos (+1,5%).

Les bancaires Julius Bär (+1,3%), Credit Suisse (+1%) semblaient aussi avoir la cote auprès des détenteurs de capitaux tandis qu'UBS (-0,04%) était quasi-stable.

Dans l'attente d'une disponibilité prochaine de données d'étude de phase III sur l'avacopan, Vifor Fresenius Medical Renal Pharma (+0,8%) et l'américain Chemocentrix retirent une demande d'autorisation de distribution conditionnelle en Europe pour ce médicament, basée sur des données obtenues en phase II.

Au niveau du marché élargi, le groupe de transport et de logistique Kühne+Nagel n'a pas l'intention de se laisser entraîner dans la surenchère pour reprendre Panalpina (-0,2%).

Le spécialiste des systèmes de connectivité électrique et optique Huber+Suhner (stable) a amélioré ses recettes et les entrées de commandes l'année dernière, réalisant une performance quasiment conformes aux attentes du marché. Le groupe présentera ses résultats détaillés pour 2018 le 19 mars.

Belimo (-0,4%) a vu ses ventes progresser dans l'ensemble des régions au cours de l'exercice écoulé.

lk/jh