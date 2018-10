Bourse Zurich: évolution négative, Swisscom recherché

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait en baisse jeudi matin, ne parvenant pas à profiter de l'élan de la veille tout comme de la clôture positive de Wall Street. En Suisse, le titre Swisscom était plébiscité par les investisseurs dans une séance relativement calme.

Les analystes de CMC Markets ont rappelé que les marchés européens ont profité la veille d'un léger rebond après l'ajustement de discours de la part du gouvernement populiste italien. Rome s'est en effet résolu mercredi à réduire sa prévision de déficit public, au moins à partir de 2020.

Quelques rares données macroéconomiques devraient alimenter la séance dans l'après-midi avec les demandes hebdomadaires d'allocation chômage aux Etats-Unis et le discours du vice-président de la Réserve fédérale (Fed) en charge de la régulation, Randal Quarles.

A 10h26, le SMI reculait de 0,58% à 9120,18 points, le SLI abandonnait 0,58% à 1479,49 points et le SPI perdait 0,65% à 10'825,21 points. Sur les 30 valeurs vedettes, six progressaient et 24 reculaient.

Swisscom (+1,0%), ainsi que les assureurs Swiss Re (+0,9%), Swiss Life (+0,6%) et Zurich Insurance (+0,5%) étaient particulièrement plébiscités. Morgan Stanley a relevé l'objectif de cours et la recommandation du géant bleu.

Les trois poids lourds de la cote Nestlé (-1,5%), Novartis (-0,7%) et Roche (-0,02%) s'inscrivaient tous dans le rouge. Ce dernier ne profitait pas de la confirmation de l'efficacité de l'antigrippal baloxavir marboxil, perçu comme un successeur de l'antigrippal Tamiflu.

Selon le journal russe Kommersant, le géant vaudois de l'alimentaire serait intéressé par l'acquisition de l'ukrainien IDS Borjomi, spécialisé dans les eaux minérales.

A l'inverse, les valeurs du luxe Swatch (-2,1%) et Richemont (-2,0%) faisaient grise mine, ainsi que Vifor (-1,7%). Le laboratoire st-gallois tient ce jeudi sa journée des investisseurs.

L'actualité était plus animée sur le marché élargi, où Barry Callebaut (-2,4%) ne bénéficiait pas de l'acquisition du russe Inforum.

Le logisticien Ceva (+4,0% à 19,76 francs suisses) progressait nettement, après que Vontobel a entamé la couverture du titre avec un objectif de cours à 29 francs suisses et une recommandation à l'achat.

Ypsomed (-0,4%) coopère avec le néerlandais Philips pour développer de nouveaux services de surveillance numérique utilisés lors de l'injection des médicaments par des patients.

Bâloise (+0,4%) a lancé son premier fonds immobilier avec un volume de placement de 275 millions de francs suisses.

al/lk