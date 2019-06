Bourse Zurich: fin de séance agitée après l'emploi américain

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive vendredi. Le SMI, qui avait évolué plus ou moins latéralement entre 9720 et 9740 points une bonne partie de la séance, a vu ses gains fortement reculer dans le sillage de l'emploi américain. L'indice vedette de SIX a par la suite redressé la barre et tutoyé son plus haut historique de séance (9786,51 le 3 mai), terminant de peu sous son précédent plus haut historique de clôture (9769,74 le 30 avril).

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée. Les investisseurs nourrissaient l'espoir d'une politique monétaire de la Réserve fédérale plus accommodante après des chiffres décevants de l'emploi américain en mai avec seulement 75'000 créations d'emploi contre 180'000 prévu par les analystes.

Pour Jim O'Sullivan, économiste chez HFE, ces chiffres sont clairement "plus faibles qu'attendu" et devraient, "de façon logique, alimenter les spéculations sur un assouplissement de la position de la Fed".

De nombreux acteurs du marché craignent en effet depuis plusieurs semaines que l'intensification des guerres commerciales engagées par Washington n'affecte l'économie et la santé des entreprises américaines. Ils spéculent également de plus en plus sur une intervention de la banque centrale en raison de la faiblesse persistante de l'inflation.

En Suisse, la tendance baissière du chômage enregistrée ces derniers mois s'est confirmée en mai. Le taux de sans-emploi a reculé de 0,1 point sur un mois à 2,3%, un niveau jamais atteint depuis juillet 2008. Le nombre d'inscrits auprès des Offices régionaux de placement (ORP) s'est fixé à 101'370 personnes (-5,5%). Les économistes interrogés par AWP s'attendaient à un taux de chômage compris entre 2,3% et 2,5% ou 2,3%-2,4% pour les statistiques désaisonnalisées.

Le SMI a fini sur un gain de 0,69% à 9749,13 points, avec un plus haut à 9781,39 et un plus bas à 9686,22. Le SLI a gagné 0,82% à 1491,40 points et le SPI 0,69% à 11'782,30points. Sur les 30 valeurs vedettes, 26 ont progressé et 4 reculé.

Credit Suisse (-0,5%) a fini lanterne rouge, suivi par Schindler (-0,3%), Julius Bär (-0,2%) et Novartis (-0,03%). Le géant pharma bâlois s'est doté d'une nouvelle présidente du pôle Pharmaceuticals avec Marie-France Tschudin, qui succède à Paul Hudson, nommé à la tête du concurrent français Sanofi.

Les deux autres poids lourds Roche (+0,4%) et Nestlé (+1,1%) ont progressé.

Aux bancaires, UBS (+0,04%) a détaillé son partenariat avec Sumitomo. La banque aux trois clés détiendra 51% de sa future coentreprise avec le gestionnaire de fortune japonais. La future entité, qui combinera "les capacités globales d'UBS en gestion de fortune (...) et la stature de Suomi Trust Holdings en tant que principale banque fiduciaire indépendante du Japon", devrait débuter ses opérations en 2021. Les deux parties ont convenu de ne pas dévoiler les détails financiers de leur collaboration.

Le podium du jour se compose d'AMS (+3,2%), Temenos (+2,4%) et Sika (+2,1%).

Le réassureur Swiss Re (+1,8%) a lancé les grandes manoeuvres qui vont aboutir à la cotation de sa filiale ReAssure à la Bourse de Londres. Si l'opération venait à se réaliser, le groupe zurichois abaisserait sa participation à 50%, contre 75% actuellement, a-t-il précisé. Dans le sillage de Swiss Re, Zurich (+0,7%) et Swiss Life (+1,0%) ont aussi progressé, mais moins nettement.

Sur le marché élargi, Metall Zug (-13,4%) a indiqué s'attendre au premier semestre à un résultat d'exploitation (Ebit) nul en raison de charges importantes. La direction de la société zougoise se montre également peu optimiste pour l'ensemble de l'année.

Mobilezone (+1,2%) a obtenu l'accord du régulateur allemand pour son rachat de la totalité de SH Telekommunikation Deutschland.

Aevis Victoria (pas traité) a procédé au fractionnement de ses actions cotées à la Bourse suisse. L'opération, qui consiste à transformer une action existante en cinq nouveaux titres, a pour objectif "d'augmenter la liquidité et l'attractivité du titre pour les petits investisseurs".

rp/vj