Bourse Zurich: fin de semaine en eaux calmes

Zurich (awp) - L'attentisme semblait de mise au SMI et sur les principaux marchés européens en fin de matinée vendredi, en lendemain de Thanksgiving aux Etats-Unis et au terme d'une semaine assez chahutée. Les nuages noirs (Brexit, budget italien, conflit commercial sino-américain) sont loin d'être dissipés, sans parler des incertitudes sur l'issue des négociations entre la Suisse et l'UE.

Les marchés américains ne sont ouverts qu'une demi-journée ce vendredi, après Thanksgiving. C'est aussi jour de Black Friday, qui pourrait valoir quelques impulsions du côté des groupes de commerce de détail aux Etats-Unis. Pour le reste, le front des nouvelles est largement dégarni des deux côtés de l'Atlantique.

Depuis le 3 octobre, le Dow Jones a perdu quelque 10%, les Bourses européennes étant elles aussi bien malmenées. La Bourse de Londres repiquait cependant un peu de vif vendredi, au lendemain d'un accord provisoire trouvé avec l'UE sur la relation "ambitieuse" que les deux parties espèrent bâtir après le Brexit, rappelle Mirabaud Securities. Mais les négociations sur leur divorce sont encore loin d'être bouclées, à trois jours d'un sommet crucial.

Dans cette attente, les marchés européens évoluaient sans réelle tendance, et le SMI n'échappait pas à cette observation. Vers 10h40, après une ouverture baissière, le Swiss Market Index (SMI) s'étoffait 0,16% à 8790,82 points et le Swiss Leader Index (SLI) gagnait 0,32% à 1364,12 points, alors que l'indice élargi Swiss Performance Index (SPI) s'enrobait 0,13% à 10'300,30 points.

Sur les 30 valeurs vedettes, seules trois perdaient du terrain, Nestlé (-0,1%), Givaudan (-0,2%) et Vifor (-0,1%). Les bancaires comme Julius Bär (+0,9%) mais aussi Credit Suisse (+0,3%) étaient plutôt recherchées, tandis qu'UBS évoluait à l'équilibre.

Les deux grandes banques étaient bien loin de souffrir après que la Banque royale du Canada eut révisé à la baisse ses objectifs de cours. Credit Suisse a même été rétrogradé à "sector perform" (neutre, après achat), toujours par RBS, sans en pâtir.

Novartis gagnait "péniblement" 0,1%, après le feu vert de la Commission européenne pour commercialiser un médicament destiné à une maladie rare de la rétine. Swiss Re et Swiss Life s'assuraient une belle progression (+0,7%), de même qu'Adecco (+0,8%).

Swatch (+1%) tout comme son concurrent Richemont (+0,1%) évoluaient également dans le vert.

Kühne+Nagel bondissait de 3% après avoir annoncé son intention de procéder à une acquisition d'envergure mais aussi dans la foulée d'un relèvement de recommandation de la part d'UBS.

La très volatile action AMS bondissait de 3,7%, sans annonce particulière, ce qui suffit à peine à atténuer sa chute de 68% depuis le début de l'année.

Sur le marché élargi, Also s'échappait (+3,5%) après une révision à la hausse de l'objectif de cours par Vontobel. Ceva Logistics a vu sa recommandation passer d'"achat" à "neutre" par UBS et progressait de 0,6%.

