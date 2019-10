Bourse Zurich: flirt avec les nouveaux sommets

Zurich (awp) - La Bourse suisse restait stable à très haut niveau lundi à l'ouverture, vu le vent d'optimisme des derniers jours sur les marchés. Vendredi, l'indice SMI a battu de nouveaux records, et les intervenants attendent pour mercredi une nouvelle baisse des taux directeurs américains par la Réserve fédérale (Fed), de quoi soutenir les marchés en Europe.

Après avoir clos la séance de vendredi à 10'197,09 points, nouveau record, le SMI des 20 valeurs vedettes flirtait toujours avec les 10'200 points pour démarrer la semaine. Le climat dans l'immédiat est plutôt porteur, après la confirmation samedi par la Chine que les négociations commerciales avec les Etats-Unis étaient sur la bonne voie.

Les Chinois ont annoncé au passage leur intention de lever l'embargo sur les importations de volaille américaine. Vendredi, l'administration Trump a indiqué que la phase 1 de l'accord était "proche d'être finalisée"

Les marchés s'attendent par ailleurs à ce que la Réserve fédérale américaine (Fed) baisse mercredi pour la troisième fois d'affilée les taux d'intérêt afin de soutenir l'activité, de quoi les faires tomber entre 1,5% et 1,75%.

Les investisseurs gardent les yeux rivés sur le dossier du Brexit. Les ambassadeurs des 27 membres de l'UE se réunissent lundi en matinée. "Les investisseurs s'attendent à un report du délai du Brexit (au 31 janvier), note CMC Markets, et espèrent que "la réunion permettra d'éclaircir la situation. Les marchés craignent surtout une sortie sans accord, qui pénaliserait une économie française déjà en difficulté."

Vers 09h15, le SMI cédait 0,08% à 10'185,07 points. Le SLI (30 valeurs principales) s'appréciait en revanche de 0,06% à 1564,87 points, tandis que le marché élargi du SPI perdait 0,09% à 12'296,42 points. Dix-huit valeurs vedettes progressaient, une était à l'équilibre et onze perdaient de la valeur.

Les deux poids lourds Nestlé et Roche reculaient respectivement de 0,4% et 0,3%. Novartis bougeait peu (+0,1%). En queue de liste, Swisscom lâchait 0,5%.

A l'opposé, les valeurs du luxe étaient en verve: Swatch bondissait de 1,2% et Richemont de 1,4%.

Richemont a subi lundi une double révision à la baisse de l'objectif de cours, par Royal Bank of Canada et JPMorgan, mais le groupe basé à Genève avait annoncé vendredi s'associer au créateur de mode Albert Elbaz. Et l'ensemble du secteur est en ébullition: LVMH a confirmé avoir engagé des "discussions préliminaires" avec le joailler Tiffany, en vue d'un éventuel rachat.

LafargeHolcim (+0,1%) profitait moyennement d'un relèvement d'objectif par JPMorgan.

ABB, qui a annoncé l'acquisition de 67% de Shanghai Chargedot New Energy Technology Co, s'appréciait de 0,4%.

Temenos, malgré un abaissement d'objectif de cours, se maintenait à l'équilibre, tandis que Partners Group (+0,4) et Swiss Life (+0,6%) faisaient partie du peloton des gagnants à l'ouverture.

Parmi les perdants, AMS lâchait 0,7%. Le logisticien Kühne+Nagel cédait 1,1% après un abaissement de recommandation par Bernstein, qui estime que le prix de l'action a atteint un coût très élevé.

Dans le marché élargi, Autoneum, qui a nommé un nouveau chef des finances, gagnait 0,1% à 500 francs suisses.

