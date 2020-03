Bourse Zurich: franche tentative de rebond, dans un contexte fébrile

Zurich (awp) - La Bourse suisse confirmait mardi matin ses velléités de rétablissement, au lendemain de la déclaration par le Conseil fédéral de l'état d'urgence sur l'ensemble du pays. Les bonnes résolutions risquent toutefois de demeurer fragiles, dans un contexte de craintes globalisées autour de la propagation et de l'impact du coronavirus.

"Plus inquiétant encore, nous commençons à percevoir les effets de l'épidémie à travers des indications économiques concrètes", prévient Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote.

Face à l'apparente inefficacité des mesures de politique monétaire ou fiscales pour contenir la crise, l'analyste anticipe une multiplication des interdictions de ventes à découvert de manière soulager les marchés financiers de la pression venderesse à court terme.

La saison des résultats se poursuit, avec Partner Group et de nombreuses sociétés du marché élargi.

A 09h10, le Swiss Maret Index (SMI) s'appréciait de 3,78% à 8537,76 points, le Swiss Leader Index (SLI) 3,28% à 1234,75 points et le Swiss Performance Index (SPI) de 3,34% à 10'364,75 points. Alors qu'aucune des trente principales cotations n'avait entamé la séance dans le rouge, quatre étaient déjà passées sous la barre dix minutes plus tard.

Poids lourds et géants bancaires emmenaient le peloton. UBS engrangeait ainsi 4,8%, le bon Roche 4,7%, Novartis 4,1% et Nestlé 3,6%. A quelque distances, Credit Suisse prenait 3,2%.

Exception notable au mouvement de rétablissement, Vifor Pharma abandonnait 6,9%, sur fond de rumeurs de désengagement d'un actionnaire de référence.

Adecco (-0,4%), Julius Bär et AMS (-0,2% chacun) complétaient le rang des perdants.

Partners Group ne prenait "que" 1,9%, malgré une performance 2019 supérieure aux attentes. Le gestionnaire de placements privés zougois renonce par contre à poser des jalons pour l'année en cours, jugeant la situation par trop imprévisible.

Le festival de résultats d'entreprises sur le marché élargi générait des répercussions diverses et variées.

Conzzeta cédait ainsi 2,6% et Schlatter 5,0% alors que Tecan s'envolait de plus de 20%. Vetropack (+7,4%) a mieux performé qu'escompté l'an dernier et prévoit de procéder à un fractionnement de son action. Le développeur de logiciels bancaires Crealogix (-1,4%) a creusé sa perte nette au premier semestre 2019/20. Swissquote s'enrobait de 3,6% après un année marquée par la croissance des recettes et un bénéfice stable sur un an.

Komax égarait 1,1%. La rentabilité du fabricant de machines de câblage a souffert l'an dernier.

La plus impressionnante performance revenait au modeste Relief Therapeutics avec un bon de près de 90% à 1,5 centime. La société genevoise revendique le lancement d'essais cliniques en Israël sur un traitement contre les troubles érectiles, qu'elle prévoit de muter en traitement contre des lésions pulmonaires graves induites par le coronavirus.

jh/fr