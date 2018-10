Bourse Zurich: gains accentués, Nestlé et Novartis en ligne de mire

Zurich (awp) - La Bourse suisse confirmait sa reprise jeudi. A l'approche de la mi-journée, les trois principaux indices de la place zurichoise accentuaient leurs gains. Alors que la saison des résultats bat son plein, les poids lourds Nestlé et Novartis ont notamment dévoilé leur performances respectives à fin septembre.

Les indicateurs préalables de la Bourse de New York pointaient dans le rouge. Mercredi, Wall Street a été plombé par des données macroéconomiques maussades, souligne Mirabaud Securities dans sa note matinale.

Les négociations entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne occupent encore l'esprit des investisseurs. La Première ministre britannique Theresa May n'a pas exclu jeudi une prolongation de "quelques mois" de la période de transition après le Brexit.

Publiées en soirée, les Minutes de la Réserve fédérale américaine (Fed) occupent néanmoins le devant de la scène. La Fed a signalé qu'elle était prête à remonter les taux d'intérêt au-delà du niveau neutre, ce qui a fait repartir le dollar à la hausse.

A 10h55, le SMI gonflait de 0,73% à 8815,93 points, tandis que le SLI prenait 0,41% à 1405,38 points. Le SPI s'enrobait de 0,70% à 10'422,31 points. Parmi les trente valeurs vedettes, 21 étaient dans le vert, neuf dans le rouge.

Novartis (+2,0%) figurait dans le trio de tête avec Temenos (+3,9%) et Sonova (+1,9%).

Le géant pharmaceutique bâlois n'a pas pu maintenir la dynamique connue jusqu'ici. La copie présentée par le groupe pour le 3e trimestre s'inscrit néanmoins dans la ligne des prévisions. Le laboratoire rhénan a par ailleurs annoncé l'acquisition de l'américain Endocyte. Toutes ces nouvelles contentent les analystes.

Le rival Roche était à proximité, avec une progression de 1,7%. le groupe a révélé sa performance trimestrielle la veille.

La nominative Nestlé (+0,4%) pesait sur l'indice. Les chiffres sur neuf mois sont ressortis en demi-teinte. Le mastodonte agroalimentaire a connu une croissance correcte au cours des neuf premiers mois de l'année et annoncé de nouvelles charges de restructuration.

L'accélération de la croissance organique et le ralentissement connu dans les boissons en poudre et liquides sont pointées du doigt par les analystes.

Temenos caracolait en tête. Le développeur de logiciels bancaires a publié la veille au soir des résultats trimestriels qui semblaient convaincre les investisseurs. Les analystes se montraient plus timorés. Temenos ne surperforme plus les attentes au niveau des droits de licence comme par le passé, affirme notamment Barclays.

SGS (+0,2%) a annoncé l'acquisition de l'américain Inter-Basic Resources (IBR), spécialisé dans le test et la vérification de la performance de filtration de l'air et des fluides.

Swiss Re (+1,7%) a renversé la vapeur et plus que compensé ses pertes du début de séance. Le réassureur a fait le point en matinée sur ses prévisions de coûts liés aux catastrophes naturelles et table sur un montant total de 1,1 milliard de dollars.

Parmi les perdants figuraient Swatch (-1,9%) et Richemont (-1,6%), plombés par des statistiques des exportations horlogères en recul pour le mois de septembre. AMS et LafargeHolcim perdaient plus de 4%, sans raison clairement identifiée.

Kühne+Nagel (-4,1%) se morfondait en bas de classement après la publication de ses chiffres trimestriels pourtant supérieurs aux attentes. La rentabilité du logisticien soulèverait des inquiétudes.

Sur le marché élargi, Autoneum (-6,4%) plongeait après un avertissement sur résultat. Le fournisseur de l'industrie automobile rencontre des difficultés en Amérique du nord, où le groupe s'efforce de restructurer ses activités.

Inficon (+0,1%) a affiché au troisième trimestre des résultats en forte hausse, dépassant largement les attentes des analystes. Zur Rose (+0,5%) a enregistré une nouvelle poussée de croissance sur les neuf premiers mois de l'année. EFG (-1,1%) a procédé à un changement dans sa direction.

Kuros prenait l'ascenseur (+11,6%). La biotech a déposé aux Etats-Unis une demande d'homologation pour son biomatériau expérimental Fibrin-PTH (KUR-113), un dispositif de fusion spinale.

fr/vj