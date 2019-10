Bourse Zurich: gains consolidés à l'approche de la mi-journée

Zurich (awp) - Toujours soutenue par ses poids lourds Roche, Novartis et Nestlé, la Bourse suisse consolidait ses gains jeudi à l'approche de la mi-journée. Les investisseurs demeuraient sur le qui-vive quant à l'évolution de la croissance économique, tant aux Etats-Unis qu'ailleurs dans le monde.

L'OMC a autorisé les Etats-Unis à imposer des droits de douane sur 7,5 milliards de dollars d'importations en provenance de l'Union européenne en compensation des subventions européennes accordées à l'avionneur Airbus. Les taxes devraient être mises en place à partir du 18 octobre. Paris a indiqué prévoir "des mesures de rétorsion" dans ce dossier en concertation avec l'UE.

"Les tensions commerciales entre Etats-Unis et Union Européenne signent un nouveau chapitre dans le différend commercial mondial", note ainsi CMC Markets. Les discussions commerciales entre Pékin et Washington vont continuer cette semaine.

Sur le front des données conjoncturelles, le secteur privé en France a connu en septembre son plus faible taux d'expansion depuis le mois d'avril. La croissance des services a ralenti, alors que la production dans le secteur manufacturier est repartie à la baisse, a rapporté le cabinet IHS Markit.

Les données américaines de l'ISM des services qui seront publiées dans l'après-midi seront cruciales quant à l'évolution des marchés.

Après avoir affiché un gain minime de 0,05% en tout début de séance, l'indice SMI poursuivait sa progression en matinée, sans toutefois parvenir à s'emballer, notant vers 11h00 à 9778,88 points, soit un gain de 0,22%. Le SLI en revanche reculait de manière imperceptible, lâchant 0,05% à 1487,39 points, alors que l'indicateur élargi SPI rebondissait de 0,11% à 11'881,83 points.

Sur les 30 valeurs vedettes de la cote, 15 s'affichaient en hausse, deux - le bon Schindler et la nominative Sonova - demeuraient inchangés, alors que les 13 autres subissaient un tassement.

La progression du SMI était notamment soutenue par les poids lourds Nestlé (+0,6%), Novartis (+0,5%) et Roche (+0,3%) sans informations particulières de la part des trois multinationales.

Dans le camp des gagnants du SLI, Sika (+3,2%) menait largement. Pour sa journée des investisseurs, le chimiste zougois de spécialités pour la construction et l'industrie a levé le voile sur sa stratégie à l'horizon 2023, avec en point de mire le relèvement de ses objectifs de rentabilité.

Sika devançait le chimiste bâlois Lonza (+3,1%), le fabricant d'accessoires informatiques Logitech (+0,8%) et le spécialiste des transports et de la logistique Kühne + Nagel (+0,6%). Suivaient en embuscade les deux poids lourds Nestlé et Novartis, puis Temenos (+0,4%).

Côté perdants, les bancaires et certaines valeurs cycliques étaient notamment à la peine. ABB (-2%) essuyait le plus fort repli, suivi d'UBS (-1,7%), Julius Bär (-1,5%) et Swatch Group (-1,1% également).

Le gestionnaire de fortune zurichois veut réduire l'effectif de sa direction générale, laquelle passera de 15 à neuf membres à compter du 1er janvier.

Toujours sous le feu des critiques dans le sillage de la rocambolesque affaire de filature du banquier vedette Iqbal Khan, passé chez UBS, Credit Suisse lâchait 1%.

Du côté du marché élargi, Swissquote se distinguait, bondissant de 2,4% après des achats spéculatifs.

Alors que Ublox progressait de 0,6%, Kudelski chutait de 0,8%, après l'annonce par les deux entreprises du renforcement de leur partenariat dans la sécurité pour l'internet des objets (IoT).

Le groupe d'actionnaires du numéro un helvétique de la construction Implenia (-1,7%), formé de la société d'investissement Veraison, Parmino Holding et Max Rössler, demande l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire. Celle-ci se verra soumettre lors d'un vote consultatif un plan de scission des activités immobilières et leur introduction en Bourse immédiate.

Leclanché (+1,6%) pourrait bénéficier d'un nouveau bol d'air financier à la sortie de son assemblée générale extraordinaire, le 24 octobre. L'actionnaire majoritaire Fefam s'est engagé à convertir 17,4 millions de francs suisses supplémentaires de dette en fonds propres, par le biais d'une augmentation de capital.

La réduction de la valeur nominale de l'action Leclanché à 10 centimes par titre, contre 1,50 franc actuellement, figure également à l'ordre du jour.

