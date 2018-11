Bourse Zurich: gains renforcés vers la mi-journée

Zurich (awp) - La Bourse suisse continuait à progresser lundi à l'approche de la mi-journée, dans un subit regain d'optimisme sur les marchés financiers. Les indications préalables en provenance de Wall Street étaient positives, au diapason de la bonne performance des places asiatiques.

Les inquiétudes de ces derniers temps ne sont pas oubliées pour autant, lundi constituant une nouvelle journée cruciale sur la voie du Brexit avec une nouvelle tentative de la Première ministre britannique Theresa May de convaincre à la fois le parlement et les électeurs que sa version du divorce d'avec l'Union européenne constitue la meilleure issue possible.

En Allemagne, le baromètre du moral des entrepreneurs a de nouveau baissé en novembre, dans un contexte d'incertitudes internationales. Cet indicateur très suivi permet d'avoir un avant-goût de l'activité économique dans les mois à venir.

A 10h55, le SMI s'appréciait de 1,30% à 8961,47 points, le Swiss Leader Index (SLI) de 1,69% à 1392,62 points et le Swiss Performance Index (SPI) 1,24% à 10'486,77 points. Les 30 valeurs vedettes affichaient toutes des gains, compris entre 0,4% et 4,1%.

Logitech (+5,1%) caracolait en tête, malgré l'échec de son approche sur Plantronics. Les analystes saluent néanmoins la confirmation de l'appétit de la multinationale valdo-californienne, ainsi que les moyens qu'elle semble disposée à employer pour les assouvir.

Les poids lourds freinaient la progression d'ensemble, Nestlé (+0,5%) se traînant en dernière position. Novartis (+0,5%) ne pointait qu'en antépénultième place et Roche (+0,8%) figurait encore un petit rang devant.

Les logisticiens Kühne+Nagel (+2,6%) et surtout Panalpina (+4,8%) avaient le vent en poupe. Le marché semble avoir interprété des déclarations de la direction du premier dans la presse en fin de semaine dernière comme un signal d'intérêt pour une reprise du second.

Sur le marché élargi, Aryzta rebondissait de 8,3%. Le boulanger industriel est parvenu presque contre toute attente à afficher une modeste croissance organique sur le premier trimestre de son exercice décalé 2018/19.

Le facilitateur de distribution DKSH (+2,1%) a décroché un nouveau contrat au Japon, pour le compte de l'horloger Laurent Ferrier.

Ceva Logistics (+0,7%) a précisé le calendrier de l'offre de son principal actionnaire CGA-CGM, relevant par la même occasion ses objectifs à l'horizon 2021.

jh/fr/op