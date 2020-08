Bourse Zurich: hausse attendue à l'ouverture après les annonces de la Fed

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la dernière séance de la semaine sur une note positive après les déclarations de Jerome Powell. La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé jeudi après que la Fed a dévoilé une modification de sa politique monétaire susceptible de laisser les taux à un bas niveau pendant encore longtemps.

A Tokyo, le Nikkei a bouclé en nette baisse jeudi, après l'annonce de la démission imminente du premier Ministre Shinzo Abe pour des raisons de santé.

La Réserve fédérale américaine (Fed) a annoncé que l'inflation pouvait rester au-dessus de l'objectif de 2,0% "pendant un certain temps" avant qu'elle n'ait à agir en augmentant les taux d'intérêt. De quoi rasséréner les investisseurs qui profitent largement depuis plusieurs années des taux bas pour emprunter de l'argent à moindre coût.

Le patron de l'institut d'émission, Jerome Powell, qui s'exprimait à l'occasion de la réunion annuelle des banquiers centraux à Jackson Hole - qui se passait cette année sous forme virtuelle, coronavirus oblige - a une nouvelle fois martelé que l'institution était prête à utiliser sa "gamme complète d'outils" pour soutenir l'économie.

"La nouvelle n'a pas eu l'effet d'un choc mais a tout de même été un développement intéressant", estime David Madden de CMC Markets dans son commentaire matinal.

Au chapitre politique, le président étasunien Donald Trump a accepté la nomination de son parti comme candidat à un second mandat, en clôture de la convention républicaine. Dans la foulée, il a promis une victoire totale sur la pandémie grâce à la conception cette année d'un vaccin dont "des centaines de millions de doses seront rapidement disponibles".

A 08h15, le Swiss Market Index (SMI) progressait de 0,26% à 10'266,68 points dans les échanges avant-Bourse recensés par la banque Julius Bär. Toutes les valeurs vedettes de la place zurichoise pointaient dans le vert, à l'exception notable d'Alcon (-0,8%).

Le géant des produits opthalmiques a vu sa recommandation dégradée par Société Générale, qui recommande désormais de se défaire du titre (sell), au vu de la performance jugée décevante du deuxième trimestre.

A l'autre extrémité de la grille de départ, Roche (+0,7%) a annoncé jeudi soir la fermeture de son unité de production Diabete Care à Puerto Rico, dans le cadre d'une réorganisation de la production des bandelettes de détection du taux de sucre dans le sang au niveau mondial.

Les deux autres poids lourds de l'indice Novartis et Roche (+0,2% chacun) évoluaient quasiment en phase avec le marché.

SGS (+0,1%) a acquis pour un montant non dévoilé la firme française Groupe Moreau, qui dispose de 22 centres de contrôle technique de véhicules et a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de plus de 2,8 millions d'euros.

Les annonces du patron de la Fed gonflaient les voiles d'UBS (+0,5%) et de Credit Suisse (+0,4%).

Sur le marché élargi, la porteur Kudelski bondissait de 1,4% au lendemain de l'annonce du lancement d'une nouvelle offre de cybersécurité aux Etats-Unis.

