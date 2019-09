Bourse Zurich: hausse en vue au lendemain de l'artillerie lourde de la BCE

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'acheminait vers une ouverture positive vendredi. La veille, les principaux indices de Wall Street ont terminé en petite hausse, portés par l'espoir d'avancées dans les négociations sino-américaines et les mesures de soutien de la Banque centrale européenne (BCE). La place tokyoïte a bouclé la semaine en fanfare, le Nikkei bondissant de plus de 1% vendredi.

Le président Donald Trump a indiqué jeudi qu'il n'excluait pas de signer un accord commercial provisoire avec la Chine, tout en affirmant qu'un accord global restait sa priorité. Ses propos sèment un peu plus la confusion sur la stratégie de Washington lors de la reprise des pourparlers avec Pékin la semaine prochaine.

Quelques heures plus tôt, la BCE avait dévoilé une série de mesures destinées à stimuler une économie en perte de vitesse - baisse des taux, compensation pour les banques, rachats de dette publique et privée - tout en exhortant les Etats membres à soutenir plus énergiquement l'économie, une allusion à peine voilée à l'Allemagne qui rechigne à délier les cordons de sa bourse.

"La réunion tant attendue de la BCE a injecté de la volatilité dans les marchés", signale dans son commentaire matinal David Madden, de CMC Markets. Revenant sur la hausse des principaux indices la veille, il estime cependant les gains relativement modestes au vu de la baisse de taux et des mesures annoncées.

A 08h20, le préSMI progressait de 0,33% à 10'127,39 points dans les échanges avant-Bourse compilés par la banque Julius Bär. A l'exception d'ABB (-0,1%), l'ensemble des valeurs vedettes pointait dans le vert.

Roche (+1,1%) a présenté des données de suivi sur l'efficacité de l'Ocrevus (ocrelizumab) contre la sclérose en plaques (SEP). L'administration sur six ans et demi a notamment permis de réduire de 42% le risque pour les patients atteints de la forme primaire-progressive de la maladie de devoir se déplacer en chaise roulante.

Novartis (+0,3%) revendique avoir mis le doigt sur des biomarqueurs de la sclérose en plaques à l'occasion d'études de suivi sur le Gilenya (fingolimod) et le successeur pressenti de ce dernier, le Mayzent (siponimod).

Le troisième poids lourd Nestlé (+0,1%) freinait la progression générale.

Les bancaires UBS, Credit Suisse (+0,2% chacune) et Julius Bär (+0,1%), passablement malmenées hier en fin de séance, semblaient avoir digéré les annonces de la BCE.

Sur le marché élargi, le groupe Aevis Victoria (pas de cours avant-Bourse) a confirmé avoir renoué avec les bénéfices au premier semestre, grâce à la vente d'une participation.

Flughafen Zurich (-1,2%) pâtissait visiblement d'une rétrogradation de la part de Barclays, qui ne recommande plus le titre à l'achat, en raison notamment du ralentissement de la croissance des passagers et de la dépendance toujours plus forte aux recettes hors trafic aérien.

