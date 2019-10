Bourse Zurich: hausse timide attendue à l'ouverture grâce à Roche

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'acheminait vers une ouverture en hausse modérée mercredi, portée presque exclusivement par un de ses poids lourds. A Wall Street, les principaux indices ont fini en hausse mardi, portés par plusieurs résultats trimestriels solides, reléguant au second plan les négociations commerciales sino-américaines qui avaient dominé les séances précédentes. La place tokyoïte a terminé la séance de mercredi en nette progression.

Les investisseurs semblent avoir privilégié les résultats décents d'entreprises américaines au coup de rabot du Fonds monétaire international (FMI) sur les perspectives de croissance mondiale, alors que des responsables chinois ont "plus ou moins confirmé l'interprétation US du mini-accord" conclu entre Pékin et Washington juste avant le week-end, relève Michael Hewson, de CMC Markets, dans son commentaire matinal.

A 08h20, le préSMI progressait de 0,15% à 10'063,85 points dans les échanges avant-Bourse recensés par la banque Julius Bär. A deux exceptions près, l'ensemble des valeurs vedettes pointait dans le rouge.

Avec une avancée de 1,8%, Roche suscitait l'appétit des investisseurs. Le laboratoire bâlois a largement concrétisé ses propres ambitions de croissance sur neuf mois et légèrement ajusté à la hausse ses objectifs de ventes pour l'ensemble de l'année.

Les deux autres poids lourds Novartis (-0,3%) et Nestlé (-0,2%) évoluaient en territoire négatif.

Seul autre rescapé aux côtés de Roche, Swiss Re (+0,8%) a vu son objectif de cours relevé coup sur coup par Barclays et Commerzbank.

Temenos (-0,3%), qui va publier son troisième partiel après la clôture, participait à la morosité ambiante.

Sur le marché élargi, l'exploitant de boutiques hors-taxes Dufry (stable) a décroché un contrat pour de nouvelles surfaces de vente à l'aéroport de Mexico.

Le conglomérat diversifié Conzzeta (pas de cours avant-Bourse) a subi au 3e trimestre les effets du ralentissement conjoncturel global et des fluctuations de change, avec à la clé une contraction de 13% sur un an des recettes engrangées entre janvier et septembre.

buc/fr