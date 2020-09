Bourse Zurich: importante déception vis-à-vis de la Fed

Zurich (awp) - La Bourse suisse avait le moral dans les talons jeudi à l'ouverture, les propos rassurants de la Réserve fédérale américaine (Fed) ayant visiblement déçu les investisseurs. La Fed a esquissé cette nuit un scénario conjoncturel moins pessimiste que prévu. Wall Street a malgré tout clôturé dans le rouge. Le Swiss Market Index (SMI) est repassé sous la barre des 10'500 points.

Comme le soulignent deux analystes, le message du banquier central américain Jerome Powell a été brouillé par l'imminence de l'élection présidentielle. "La prochaine réunion de la Fed est prévue juste après" cette échéance, rappelle Michael Hewson, de CMC Markets.

Dans le sillage de la Fed, la Banque du Japon a reconduit sa politique monétaire ultra-accommodante. L'homologue anglaise rendra sa copie ce jeudi. Les investisseurs garderont également un oeil sur l'inflation en zone euro.

Les exportations de la Suisse ont progressé en août pour le troisième mois consécutif, confirmant leur redressement après l'effondrement provoqué par la pandémie de coronavirus. Les ventes vers l'Amérique du Nord et l'Asie ont particulièrement rebondi. Les exportations horlogères sont toujours à la peine.

A 09h15, le SMI perdait 0,91% à 10'455,82 points et le Swiss Leader Index (SLI) 0,96% à 1586 points. Le Swiss Performance Index (SPI) lâchait 0,87% à 12'969 points. Toutes les valeurs vedettes évoluaient dans le rouge.

Novartis (-0,6%) a émis une obligation de 1,85 milliard d'euros liée à des objectifs de développement durable. Les propriétaires du titre de dette pourront recevoir un coupon plus élevé si le géant bâlois venait à trahir ses promesses. Les autres poids lourds Roche (-1,0%) et Nestlé (-0,9%) étaient dans un mouchoir de poche.

Richemont (-1,1%) semblait plus affecté que Swatch (-0,8%) après la publication des exportations horlogères pour le mois d'août.

Julius Bär (-2,0%) présentait les plus lourdes pertes, au lendemain d'une annonce concernant le scandale de corruption de la Fifa. Le gestionnaire de fortune zurichois pourrait verser plus de 10 millions de francs suisses à la justice américaine.

Swiss Re (-1,9%) et Logitech (-1,8%) étaient également à la peine. Les bancaires Credit Suisse (-1,7%) et UBS (-1,3%) perdaient également plus que l'indice vedette.

Adecco (-0,7%) a nommé Christophe Catoir et Valerie Beaulieu, respectivement devenus président de la marque Adecco et cheffe des ventes et du marketing. Le duo va intégrer le comité exécutif du géant de l'intérim.

Goldman Sachs a entamé la couverture de Sika (-0,5%) avec une recommandation d'achat.

