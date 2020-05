Bourse Zurich: jusqu'ici tout va bien, avant l'emploi américain

Zurich (awp) - La Bourse suisse se voulait confiante vendredi en fin de matinée, avant de prendre connaissance dans l'après-midi d'un rapport sur l'emploi aux Etats-Unis que nombre d'observateurs prévoient catastrophique. Plus près de chez nous, les exportations allemandes se sont effondrées dès le mois de mars.

"Qu'importe la réalité économique, pourvu qu'on ait l'ivresse des marchés", tente de résumer poétiquement John Plassard, de Mirabaud.

Les prévisions font en effet état d'un taux de chômage outre-Atlantique d'environ 16% en avril, soit nettement plus qu'au plus fort de la crise de 2009. Plus que l'ampleur du désastre, l'impact de cette publication sur les marchés financiers dépendra du degré de son intégration dans les projections, prévient Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote.

Dans l'intervalle, les détenteurs de capitaux préféraient s'appuyer sur la perspective d'une prochaine application effective de l'accord commercial conclu en début d'année entre Pékin et Washington.

A 11h05, le Swiss Market Index (SMI) s'appréciait de 0,49% à 9665,46 points, le Swiss Leader Index (SLI) de 0,52% à 1412,66 points et le Swiss Performance Index (SPI) de 0,57% à 12'038,41 points. Six perdants se profilaient parmi les trente valeurs vedettes, qui avaient pourtant toutes débuté la séance dans le vert. Swiss Life et Julius Bär avaient retrouvé leur point de départ.

Le peloton des cancres comprenait notamment les bancaires Credit Suisse (-1,0%) et UBS (-0,5%). La lanterne rouge revenait provisoirement à Sonova (-1,5%) entravée par l'abaissement d'un objectif de cours.

A l'autre extrémité du tableau, Geberit (+3,1%) avait repris les commandes au bon Schindler (+2,0%). Le premier a vu sa recommandation relevée de deux crans par Kepler Cheuvreux.

Sur le marché élargi, Meyer Burger (-4,0%) a déploré jeudi soir l'annulation d'une grosse commande en Amérique du nord.

Dormakaba (+1,1%) a émis un avertissement sur résultats pour le troisième trimestre de son exercice décalé 2019/20 et biffé sa feuille de route pour la période. Datacolor était délaissé, après avoir chuté dans le rouge à l'issue de son premier semestre aussi décalé.

HBM Healthcare Investments s'enrobait de 0,9%, la société a publié un recul moins marqué que précédemment annoncé de sa rentabilité en 2019/20.

jh/lk