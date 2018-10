Bourse Zurich: juste dans le rouge pour la première séance de la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note juste négative lundi. Le SMI a connu des hauts et des bas durant toute la séance, freiné dans un premier temps par ses deux poids lourds pharma puis aussi par Wall Street. Il a fini sous la barre des 8900 points.

A New York, Wall Street, qui avait hésité sur la direction à prendre en début de séance, continuait de chercher une direction en matinée, freinée par des résultats d'entreprises américaines mitigés. "La persistance de la volatilité engendre un certain pessimisme de la part des investisseurs", a souligné Sam Stovall, de CFRA.

Cette volatilité, observée depuis le début du mois, demeurait tenace lundi, les trois principaux indices de Wall Street passant du vert au rouge en quelques minutes.

Le dossier italien a encore retenu l'attention des investisseurs. Le gouvernement italien a annoncé qu'il maintenait inchangées ses prévisions de budget mais s'est engagée à respecter à la lettre les objectifs fixés, sans creuser davantage le déficit ou la dette, dans une lettre à Bruxelles.

Vendredi, Moody's avait rétrogradé la note du pays à "Baa3", inquiète des choix budgétaires de la coalition populiste au pouvoir à Rome. Cette note est juste au-dessus de la catégorie spéculative ("junk bonds").

Le SMI a terminé en léger repli de 0,07% à 8865,56 points, avec un plus bas à 8854,15 et un plus haut à 8940,26. Le SLI a cédé 0,14% à 1397,68 points et le SPI 0,04% à 10'464,14 points. Sur les 30 valeurs vedettes, gagnants et perdants se sont équilibrés.

Les poids lourds pharma Novartis (-0,6%) et Roche (-0,2%) ont pesé sur l'indice.

Roche a présenté de nouveaux détails sur Tecentriq (atezolizumab) et des données positives avec Alecensa (alectinib), qui a atteint son critère d'évaluation primaire dans une étude de phase III. L'anticancéreux a permis de réduire le risque d'aggravation de la maladie ou de mort chez des patients asiatiques souffrant d'une forme de cancer du poumon.

Novartis a annoncé l'homologation en Suisse de sa première thérapie génique, le Kymriah (tisagenlecleucel), contre deux formes de cancer du sang en ligne subordonnée de traitement. Independent Research a par ailleurs relevé l'objectif de cours et confirmé "conserver". Les chiffres trimestriels récemment publiés s'inscrivent dans la continuité de ceux des trimestres précédents, selon les analystes.

Avec un gain de 1,2%, Nestlé a par contre fortement soutenu l'indice.

Les plus gros perdants du jour sont Lonza (-2,7%), Vifor (-1,0%) et Swisscom (-0,8%).

Sur la première marche du podium, AMS (+4,8%) a présenté ses résultat trimestriels après la clôture. Adecco et Dufry suivent avec chacun un gain de 1,3%.

Selon l'agence Bloomberg, UBS (-0,6%) et Julius Bär (+0,1%) auraient demandé à certains de leurs employés d'éviter de voyager en Chine, après l'arrestation d'une conseillère clientèle de la banque aux trois clés à l'aéroport de Pékin. Credit Suisse a cédé 0,7%.

Temenos (+0,9%) a vu son objectif de cours marginalement abaissé par Goldman Sachs, qui maintient sa recommandation de vente du titre. L'ajustement est dû essentiellement à l'affaiblissement du dollar face au franc.

Deutsche Bank a raboté son objectif de cours pour Swiss Re (-0,3%), en raison du montant plus important que prévu des dégâts occasionnés par les catastrophes naturelles au troisième trimestre et les coûts probables de l'ouragan Michael.

Sur le marché élargi, Phoenix Mecano (-0,4%) a annoncé l'acquisition d'une participation de 80% dans le chinois Mei Hui Machinery, spécialisé dans l'usinage de métal. La transaction, dont le prix a été maintenu secret, devrait être finalisée en 2019.

Dottikon ES (-14,0%) a indiqué anticiper une baisse "considérable" de son chiffre d'affaires et de son bénéfice au premier semestre de son exercice décalé 2018/19, en raison des incertitudes économiques et géopolitiques, ainsi que de ruptures de stock chez ses fournisseurs.

Cicor (+2,0%) prévoit d'inaugurer une nouvelle chaîne de production sur son site de Bronschhofen, dans le canton de Saint-Gall. Le producteur de composants électroniques neuchâtelois compte injecter encore 1,5 million de francs suisses dans l'extension de ses capacités sur les deux prochaines années.

Le développeur de substituts osseux Kuros (+1,5%) a décroché aux Etats-Unis un brevet sur une méthode de production de phosphate de calcium ostéoinductif et de ses dérivés.

rp/ol