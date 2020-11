Bourse Zurich: juste dans le vert pour la dernière séance de la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé de justesse dans le vert vendredi. Le SMI avait déjà tenté une petite échappée dans le vert en milieu de matinée, mais cela n'a pas tenu et l'indice vedette de SIX a assez nettement reculé dans l'après-midi. Un sursaut final lui a permis de finir tout de même dans le vert et un cheveu au-dessus des 10'500 points.

A New York, Wall Street évoluait dans le vert en matinée d'une séance raccourcie pour cause de Black Friday, s'apprêtant à finir la semaine et le mois sur de forts gains, après avoir vu le dow Jones dépasser mardi pour la première fois de son histoire la barre des 30'000 points à la clôture.

Les investisseurs étaient rassurés par la situation politique aux Etats-Unis, où Donald Trump, tout en ne reconnaissant pas encore officiellement sa défaite, a déclaré pour la première fois jeudi qu'il quitterait la Maison Blanche si la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle du 3 novembre était confirmée.

Les avancées majeures de plusieurs laboratoires (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZenaca) dans le développement d'un vaccin efficace contre le coronavirus ont également donné de l'élan au marché.

Le SMI a terminé en hausse minime de 0,03% à 10'501 points, avec un plus bas à 10'452,14 et un plus haut à 10'505,79 points. Sur la semaine, le SMI a grignoté 0,05%. Vendredi, le SLI a pris 0,20% à 1653,95 points et le SPI 0,15% à 13'040,78 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 18 ont progressé, 11 reculé et Geberit a fini stable.

Les plus gros perdants du jour sont Swatch (-1,1%), Temenos (-0,6%), Swiss Re et Straumann (chacun -0,4%).

Les poids lourds Novartis (-0,3%), Roche (-0,2%) et Nestlé (-0,1%) ont pesé sur l'indice.

Richemont (-0,3%) a aussi perdu du terrain.

A l'autre bout du tableau, la volatile AMS (+3,7%) précède Sonova (+1,5%) et Clariant (+1,4%) sur le podium.

Les bancaires Julius Bär (+1,0%), Credit Suisse (+0,5%) et UBS (+0,2%) ont aussi fini du bon côté de la barre. L'assemblée extraordinaire de la banque aux deux voiles a sans surprise accepté à une écrasante majorité le versement de la deuxième tranche du dividende de 0,1388 franc par action.

Sur le marché élargi, Dottikon ES (+15,9%) a augmenté ses résultats tous azimuts au premier semestre de son exercice décalé et veut franchir la barre des 200 millions de francs suisses de recettes sur l'ensemble de l'année. Le groupe prévoit également la construction d'un nouveau site de production pharmaceutique en son fief de Dottikon, avec à la clé la création d'une centaine d'emplois.

Vifor (+8,2%) fait l'objet de spéculations selon lesquelles des investisseurs financiers souhaiteraient racheter l'entreprise. Une offre de rachat pour 10 milliards de francs suisses aurait été évoquée, selon une source citée par Reuters. Contacté par AWP, Vifor a refusé de commenter ces informations.

Lupa Systems peut désormais relever sa participation dans MCH Group (+3,9%) à hauteur de 49% sans avoir à déposer d'offre publique d'achat. L'assemblée générale extraordinaire de l'organisateur bâlois de foires et salons a donné jeudi son feu vert.

Le régulateur de la Bourse suisse a clos une enquête qu'il avait ouverte à l'encontre du spécialiste neuchâtelois des semi-conducteurs Cicor (+1,5%) pour possible violation des prescriptions concernant la publicité événementielle.

Calida (+0,7%) a nommé Timo Schmidt-Eisenhart directeur général. Ce dernier succédera à Rainer Pichler au premier semestre 2021.

L'action Pierer Mobility (inchangé) a été suspendue de cotation dans l'après-midi en raison de l'annonce du motoriste autrichien de son intention de simplifier sa structure de capital, garder le contrôle de Bajaj Auto et procéder à une augmentation de capital.

rp/buc