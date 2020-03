Bourse Zurich: l'action des banques centrales n'a pas eu l'effet attendu

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine sur une note négative. L'action concertée des grandes banques centrales, dont la BNS, n'a pas été de nature à rassurer les investisseurs, alors que l'impact économique de la pandémie de coronavirus semble de plus en plus lourd. Le SMI a effectué un plongeon initial puis a évolué jusque vers 15 heures entre 7650 et 7850 points, avant de remonter nettement pour marquer un sommet proche de 8400 points.

Peu avant la clôture, le Conseil fédéral a décrété l'état d'urgence dans toute la Suisse. Cette mesure est en vigueur jusqu'au 19 avril prochain.

A New York, les échanges avaient été suspendus à Wall Street après une chute de plus de 7% du S&P 500 en tout début de séance et les indices continuaient de reculer à la reprise des échanges.

La Réserve fédérale (Fed) est bien montée au créneau pour tenter de rassurer en annonçant dimanche soir en urgence une nouvelle baisse de son taux directeur à près de zéro et un vaste programme de rachats d'actifs destiné à inonder les marchés de liquidités. Les autres grandes banques centrales, dont la Banque nationale suisse (BNS) ont aussi pris des mesures pour éviter que les échanges financiers ne se grippent.

"Les courtiers sont sous le choc, se disant +s'ils font tout ça, c'est que la situation doit être vraiment horrible+", a commenté Christopher Low, économiste chez FTN Financial. "Et la situation est vraiment mauvaise. Il suffit pour s'en convaincre de regarder les données économiques chinoises. Ou le nombre de morts en Italie".

"Le but des mesures de soutien de la Fed est de permettre au système financier de continuer à fonctionner malgré un choc sévère et mondial d'offre et de demande", a ajouté ce spécialiste. "Aucun banquier central ne pense que la politique monétaire puisse empêcher une récession".

"La panique et l'incertitude demeurent prépondérants, alors que les investisseurs digèrent les derniers développements économiques négatifs du Covid-19", ont indiqué pour leur part les analystes d'Activtrades. Selon ces derniers, "les investisseurs se demandent ce que les banques centrales peuvent faire d'autre pour mitiger les risques liés au coronavirus".

Dans cet environnement, le SMI a terminé en recul de 1,68% à 8227,08 points, avec un plus bas à 7650,23 et un plus haut à 8391,21. Le SLI a perdu 3,34% à 1195,54 points et le SPI 1,93% à 10'029,88 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 25 ont reculé, 4 avancé et Nestlé a fini stable.

Roche (+3,4%) a réalisé la meilleure performance du jour, devant le bon Schindler (+2,0%), la défensive Swisscom (+1,3%) et Logitech (+0,1%).

Le 3e poids lourd, Novartis (-1,1%) a bien limité la casse.

AMS (-18,4%) a fini lanterne rouge derrière les assureurs Swiss Life (-12,6%) et Swiss Re (-11,1%).

L'action du fabricant autrichien de capteurs a été plombée en plus par le lancement de l'augmentation de capital et du négoce des droits de souscription.

Les bancaires Credit Suisse (-9,4%) Julius Bär (-9,2%) et UBS (-7,4%) sont restées scotchées dans le bas du tableau.

Il en est allé de même pour les valeurs du luxe Swatch (-7,0%) et Richemont (-5,6%).

Sur le marché élargi, Schmolz+Bickenbach (-5,2%) a récolté 93,93% de l'emprunt de 350 millions d'euros dont l'échéance tombe en 2022 avec 5,625% d'intérêts pour le rachat d'ici au 13 mars.

Le spécialiste des boutiques hors-taxe dans les aéroports Dufry (-4,6%) a nettement réduit ses pertes après avoir abandonné jusqu'à plus de 25%.

Oerlikon (-2,6%) n'a pas profité de l'annonce de trois importantes commandes en Chine pour 600 millions de francs suisses.

Interroll (+2,4%) ouvrira un nouveau site de production dans la région de Suzhou en Chine et fermera son usine existante dans la même région en 2022.

Mikron (-10,3%), Hiag (-12,2%) et Orell Füssli (-6,3%) ont dévoilé leurs performances financières annuelles.

rp/jh