Bourse Zurich: l'ambiance plombée par les nouvelles craintes sur le commerce

Zurich (awp) - La Bourse suisse évoluait en baisse vendredi sous les 9000 points, enchaînant sur la performance négative de la veille. La place zurichoise suivait les mouvements baissiers de Wall Street et en Asie, survenus après des informations selon lesquelles Donald Trump s'apprêterait à frapper de droits de douane pour 200 milliards de dollars d'importations chinoises dès septembre.

Alors que l'espoir d'un accord entre Washington, le Mexique et le Canada sur le traité de libre-échange nord-américain (Aléna) rassurait les investisseurs, les craintes de nouvelles taxes douanières sur les produits chinois ont amené les investisseurs à retirer leurs gains, ont indiqué les analystes de CMC Markets dans un commentaire.

Les Etats-Unis et le Canada n'avaient toujours pas conclu d'accord jeudi soir pour moderniser le traité sur l'Aléna, mais devaient reprendre leur négociation dans la journée.

Le président américain Donald Trump a par ailleurs menacé de retirer les Etats-Unis de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en cas d'absence de progrès dans les réformes de l'institution.

Quelques données macroéconomiques pourraient également influencer la séance, notamment l'inflation en août dans la zone euro, ainsi que l'activité économique dans la région de Chicago le même mois et l'indice sur le moral des ménages américains.

Au Japon, la production industrielle a accusé un nouveau recul en juillet, sous l'effet d'inondations dans l'ouest du pays qui ont perturbé le fonctionnement d'usines, tandis que le taux de chômage s'est maintenu autour de ses niveaux les plus bas en 25 ans.

L'activité manufacturière s'est redressée en Chine en août, selon un indice officiel, en dépit de la guerre commerciale ouverte déclarée par Donald Trump.

A 10h40, le SMI reculait de 0,55% à 8992,35 points, le SLI abandonnait 0,66% à 1469,42 points et le SPI cédait 0,49% à 10'752,04 points. Seules quatre des 30 valeurs vedettes progressaient.

Sonova (+2,3%) tirait son épingle du jeu, après avoir annoncé le lancement d'un programme de rachat de ses propres actions, portant sur un montant total de 1,5 milliard de francs suisses.

Le spécialiste des appareils auditifs était suivi par la volatile Aryzta (+0,8%), Adecco (+0,5%) et Roche (+0,1%).

A l'opposée, Swatch (-4,0%) faisait les frais d'un abaissement de recommandation et d'objectif de cours par UBS. Son homologue Richemont (-2,3%) était entraîné dans le sillage et affichait la deuxième plus mauvaise performance.

Les deux valeurs du luxe étaient suivies par Lafargeholcim (-2,2%) et Logitech (-1,8%). Kepler Cheuvreux a abaissé la recommandation du spécialiste des périphériques informatiques, tout en relevant l'objectif de cours. Le géant des matériaux de construction subissait quant à lui les foudres de Merrill Lynch qui a réduit recommandation et objectif de cours.

Les bancaires Credit Suisse et UBS (toutes les deux -0,8%) reculaient également. Les deux grandes banques et d'autres instituts étrangers ont obtenu un an de plus pour établir leur plans de liquidation ordonnée, ont décidé la Réserve fédérale (Fed) et l'agence fédérale FDIC jeudi à Washington. Le délai court désormais jusqu'au 1er juillet 2020, contre le 1er juillet 2019 auparavant.

Hormis Roche, de justesse dans le vert, les deux autres poids lourds Nestlé (-0,2%) et Novartis (-0,3%) pesaient sur l'indice vedette.

Givaudan (-0,5%) ne profitait pas de deux nouvelles notes attribuées par Moody's et Standard & Poor's. Le premier a attribué la note "Baa1" et le second "A-".

Les saison des résultats se poursuivait sur le marché élargi, avec les performances semestrielles de Compagnie financière tradition (+0,5%), IVF Hartmann (pas négocié), Zug Estates (+0,3%) et Plazza (+0,5%).

PSP (-0,4%) a cédé un projet immobilier à Rheinfelden pour 16,7 millions de francs suisses.

La banque Valiant (-0,7%) a nommé Ewald Burgener directeur général

al/fr