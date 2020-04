Bourse Zurich: l'aversion au risque persiste à l'approche de midi

Zurich (awp) - La Bourse suisse poursuivait son mouvement de repli mercredi en fin de matinée. Les analystes ont beau jeu de rappeler aux détenteurs de capitaux que la pandémie de coronavirus, qui grippe les rouages de l'économie mondiale, n'est pas encore vaincue.

Si la province de Wuhan, berceau du Covid-19, commence à se libérer du carcan du confinement, le nombre de décès aux Etats-Unis notamment, atteint des proportions alarmantes.

"Toute tentative de prévision sur l'économie et les marchés serait dérisoire dans la configuration actuelle", reconnaît Laurent Denize, co-responsable de l'investissement chez Oddo BHF Asset Management.

En plus de la propagation du virus, la faiblesse des prix du pétrole continue d'inquiéter les investisseurs, souligne de son côté John Plassard. L'analyste de Mirabaud Securities suivra avec attention l'évolution des stocks que doit publier l'Agence internationale pour l'énergie (AIE) pour avril.

A 10h52, le Swiss Market Index (SMI) abandonnait 1,40% à 9381,62 points, le Swiss Leader Index (SLI) 1,36% à 1366,55 points et le Swiss Performance Index (SPI) 1,04% à 11'481.10 points. Sur les trente plus lourdes valorisations, 23 reculaient, cinq progressaient et Lonza comme Vifor se retrouvaient pratiquement au point mort.

Swisscom (-4,2% ou 23,20 francs suisses) conservait logiquement la lanterne rouge provisoire. L'opérateur historique de télécommunications est en effet traité hors dividende de 22,00 francs suisses.

Givaudan reculait de 2,1%. Le chimiste des arômes et des parfums a pourtant fait fi des défis imposés par le coronavirus sur les trois premiers mois de l'année et sa direction entend maintenir le cap de la croissance. La rémunération des actionnaires ne semble pas non plus menacée.

Parmi les poids lourds, seul Novartis (-0,6%) offrait une résistance relative. Son voisin et concurrent Roche (bon de jouissance -1,3%) devra patienter trois mois de plus avant d'obtenir le verdict de la FDA sur sa demande d'homologation pour le Ridispalm, contre l'amyotrophie spinale. Le paquebot alimentaire Nestlé (-1,37%) dérivait pratiquement au gré du courant.

En tête de tableau, Clariant (+2,0%) s'est lancé dans la production de désinfectant sur son site bavarois de Gendorf. Les deux millions de litres mensuels seront destinés aux hôpitaux et centres de soins de la région.

Sur le marché élargi, Bossard (-3,2%) a moins souffert que prévu sur le premier trimestre, mais prévient que le second s'annonce plus difficile. Le laboratoire plan-les ouatien Addex (-3,9%) a creusé ses pertes l'an dernier, invoquant une accélération des activités de recherche et développement.

Gurit (porteur -1,9%) scinde sa division Composite Materials en deux subdivisions.

Komax (-3,7%) est revenu sur sa proposition de dividende au titre de l'exercice écoulé, au contraire de Valiant (-0,1%).

L'équipementier du bâtiment Poenina (+5,2%) a enregistré l'an dernier une performance honorable et profite de l'occasion pour annoncer ses fiançailles avec son homologue zurichois Caleira. Dätwyler (porteur +1,1%) a réduit la voilure de son unité Mobility.

Santhera (+6,9%) s'est assuré un financement d'au moins 12 millions de francs suisses auprès d'Iris.

