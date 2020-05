Bourse Zurich: l'élan à l'ouverture cède le pas à la morosité

Zurich (awp) - La Bourse suisse avait cédé l'intégralité des gains lundi à l'approche de la mi-journée. Après une ouverture positive qui l'avait porté au-dessus des 9700 points, son indice phare est retombé en territoire négatif. Alors que plusieurs pays procèdent à l'assouplissement des mesures de confinement en vigueur depuis plusieurs semaines pour endiguer la pandémie, les investisseurs d'abord enthousiastes se sont laissés rattraper par l'inquiétude.

"Dernièrement, les acteurs du marché ont été immunisés aux nouvelles économiques terribles, concentrant leur attention sur les pays assouplissant leurs mesures de confinement", résume David Madden, de CMC Markets.

"L'optimisme caractérise le début de la semaine", ajoute Milan Cutkovic, de AxiTrader. "Les risques restent omniprésents et les marchés pourraient repasser en mode panique rapidement", prévient-t-il cependant.

Des dizaines de millions de personnes en France et en Espagne retrouvent en partie lundi leur liberté de mouvement avec la levée de nombreuses restrictions instaurées pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Le Royaume-Uni, en revanche, va prolonger le confinement de ses citoyens au moins jusqu'au 1er juin, tandis que la crainte d'un rebond de la pandémie est entretenue par l'apparition de nouveaux foyers, comme à Séoul.

En Suisse, lundi marque une nouvelle étape de l'assouplissement du "demi-confinement" du pays, avec notamment la réouverture des écoles obligatoires, de l'ensemble des commerces, des bibliothèques, des musées, des restaurants, des cafés et des bars.

L'industrie des machines, des équipements électriques et des métaux (MEM) a fait état d'un repli de 8,4% des exportations au premier trimestre, qui s'explique à la fois par le repli des entrées de commandes et par les effets du confinement dans les débouchés du secteur.

Sur le coup de 10h55, le Swiss Market Index (SMI) reculait de 0,18% à 9647,76 points, après une pointe à plus de 9726 points dans les premiers échanges, le Swiss Leader Index (SLI) de 0,34% à 1409,60 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) de 0,14% à 12'020,64 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 20 cédaient du terrain et neuf en gagnaient, Givaudan ne sachant sur quel pied danser.

Lafargeholcim (-1,5%) était toujours dans le wagon de queue, après l'annonce de l'annulation du contrat pour la vente de ses activités aux Philippines. Dans un communiqué, le groupe franco-suisse a indiqué que le délai convenu avec San Miguel Corporation pour la cession de 85,7% de sa filiale philippine avait expiré.

Roche (+0,4%) a nommé une nouvelle responsable de la recherche et du développement pour sa filiale Genentech en la personne d'Aviv Regev. La professeure en biologie succédera au 1er août à Michael Varney, qui va partir en retraite fin juillet.

Les deux autres paquebots du SMI Novartis et Nestlé (+0,1% chacun) évoluaient également juste au-dessus de la ligne de flottaison.

Le classement était mené par Sonova (+1,7%), Logitech et Richemont (+0,5% chacun) se partageant la seconde marche du podium, devant Lonza (+0,3%). Le fabricant d'aides auditives a vu son objectif de cours raboté par Berenberg et le chimiste rhénan le sien sérieusement relevé par Goldman Sachs, tous deux avec la confirmation d'une recommandation neutre.

Sur le marché élargi, Bobst (+4,9%) a annoncé ne pas pouvoir maintenir ses prévisions financières pour l'exercice en cours. La "nouvelle réalité du marché" a contraint le groupe de Mex à revoir ses coûts, ses priorités en termes de projets et ses investissements pour l'année 2020 et les suivantes.

Orascom DH (+3,1%) va rouvrir peu à peu ses hôtels dans la station égyptienne d'El Gouna à partir du 15 mai. Les installations avaient été contraintes à la fermeture le 19 mars en raison du coronavirus.

Aryzta bondissait de 5,8% après l'annonce du renforcement de la participation dans son capital de la société d'investissement Veraison.

buc/ck/fr