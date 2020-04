Bourse Zurich: l'embellie se confirme à mi-séance

Zurich (awp) - La Bourse suisse accentuait ses gains jeudi à l'approche de midi, alors que se multiplient les esquisses de plans de déconfinement aux quatre coins de la planète. Le locataire de la Maison Blanche Donald Trump a ainsi promis que ce jeudi sera "un très grand jour", marqué par les détails de la "réouverture de l'économie" des Etats-Unis.,

Le pays de l'oncle Sam a pourtant déploré mercredi un nouveau record de décès attribués au Covid-19, le bilan dépassant désormais les 30'000 morts.

Soulignant la fragilité de la tendance, IG Market considère la hausse des cours comme une réaction technique aux récents revers.

A 11h10, le Swiss Market Index (SMI) s'adjugeait 1,14% à 9426,07 points, le Swiss Leader Index (SLI) 1,00% à 1368,79 points et le Swiss Performance Index (SPI) 1,16% à 11'589,16 points. Credit Suisse (-1,1%) et UBS (-0,8%) constituaient les exceptions les plus notables à la vague d'optimisme.

Swiss Life égarait 0,2%, tandis que Julius Bär, Geberit et Richemont gravitaient autour de l'équilibre.

L'impondérable AMS (+4,1%) occupait le bon bout du tableau, devant un peloton de valeurs de la santé. Sonova engrangeait ainsi 2,7%, devant Novartis (+2,1%) et le bon Roche (+1,9%). Le laboratoire saint-gallois Vifor Pharma (+1,9%) profitait du relèvement de sa recommandation par UBS.

Le paquebot alimentaire Nestlé (+0,9%) avait rattrapé l'essentiel de son retard pris en début de séance sur l'indice phare de la place zurichoise

Le développeur de logiciels bancaires Temenos (+1,7%) va rajeunir son conseil d'administration.

Sur le marché élargi, Barry Callebaut s'effritait de 1,8%, dans la foulée d'un premier semestre un peu moins porteur qu'escompté. Zur Rose (-3,7%) peinait aussi à convaincre au terme de son premier trimestre, contrairement à VAT (+8,2%).

Ascom (+5,0%) a offert mercredi soir un point de situation sur la marche de ses affaires. Schaffner (+4,5%) ne souffrait guère de son avertissement sur résultats.

Lalique n'avait toujours pas été traité, après des résultats 2019 et un correctif pour la performance 2018.

jh/lk