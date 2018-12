Bourse Zurich: l'envolée se confirme

Zurich (awp) - La Bourse suisse continuait de flamber vendredi après-midi. Le SMI avait bravement repris la barre des 8400 points. Certains doutent cependant que la reprise se confirme l'an prochain, les incertitudes géopolitiques et économiques restant légion.

Preuve de cette fébrilité, la Bourse de Tokyo a bouclé l'ultime séance de 2018 dans le rouge. Sur un an, l'indice vedette Nikkei affiche une chute de 12,1%, ce qui n'était plus arrivé depuis sept ans.

A Wall Street, les Futures sur les trois principaux indices progressaient légèrement.

Le "shutdown" n'a pas pu être levé aux USA, les négociations entre élus démocrates et républicains ayant une nouvelle fois échoué. La paralysie partielle des administrations fédérales, qui va se prolonger jusqu'à la semaine prochaine, continue d'assombrir l'humeur des investisseurs.

Toutefois, à en croire Mirabaud Securities, la nouvelle année devrait faire souffler un vent d'optimisme sur les marchés financiers. Les spécialistes du courtier genevois ont établi un "calendrier de l'espoir", soit une liste de tous les événements positifs attendus en janvier 2019.

Ils anticipent la fin rapide du "shutdown", l'approbation du Brexit par le Parlement britannique ou encore une détente dans le bras de fer budgétaire entre l'Italie et l'Union européenne. Tous ces dossier plombent actuellement l'ambiance sur les marchés.

A 14h45, le SMI grimpait de 2,55% à 8404,76 points. Le SLI gagnait 2,59% à 1292,47 points et le SPI 2,43% à 9809,34 points. Les 30 valeurs vedettes pointaient dans le vert.

Les plus gros gagnants étaient AMS (+7,8%), UBS (+3,9%) et Logitech et Julius Bär (chacun +3,6%). Avec un gain de 3,4%, Credit Suisse n'était pas loin. Les bancaires regagnaient du terrain après avoir souffert la veille.

Les poids lourds Roche (+2,7%), Nestlé et Novartis (chacun +2,2%) ne suivaient pas tout à fait le rythme.

Sur le marché élargi, l'assureur Bâloise (+3,0%) a renforcé son portefeuille immobilier en investissant 86,5 millions de francs suisses dans Infracore. Le groupe rhénan détient ainsi 20% de la filiale d'Aevis Victoria, spécialisée dans l'immobilier du secteur de la santé.

rp/vj